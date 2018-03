Oscar 2018: In Memoriam dimentica Adam West, Dorothy Malone, Tobe Hooper e molti altri

Ogni anno, come da tradizione agli Oscar, il segmento In Memoriam ricorda i personaggi del mondo dello spettacolo scomparsi durante l'anno. E, come ormai succede sempre più spesso, restano fuori dall'omaggio nomi fondamentali. Quest'anno il video preentato durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2018, accompagnato dal vivo da Eddie Vedder che ha cantato una canzone dello scomparso Tom Petty, Room At The top, ne ha lasciati fuori davvero parecchi.

Non c'era Adam West, popolarissimo interprete di Batman, né Dorothy Malone, attrice premio Oscar per Come le foglie al vento. E se c'era George A. Romero, niente da fare invece purtroppo per Tobe Hooper, scomparso il 26 agosto. Mancavano due popolari interpreti di colore: Robert Guillaume, tre volte candidato al Golden Globe per il suo ruolo in Benson, e Reg E. Cathey, il Freddy di House of Cards.

Non c'era Della Reese, celebre cantante di gospel e attrice, né John Mahoney, caratterista noto per i ruoli in Frasier, In Treatment, e decine di film e tv show.

Mancavano anche Frank Vincent, de I Soprano, Toro scatenato e Quei bravi ragazzi, David Ogden Stears, il celebre caratterista Powers Boothe, Nelsan Ellis (The Help e The Butler) e Glen Campbell, attore nel Grinta originale e candidato per la miglior canzone originale.

Capiamo che l'elenco rischia di diventare troppo lungo, ma che senso ha lasciare fuori personaggi che hanno dato tanto allo spettacolo e in cambio non ricevono neanche un ricordino, la sera dei premi più importanti e visti al mondo? Altrimenti l'Academy di questo passo sarà costretta a cambiare il titolo dell'omaggio, da In Memoriam a In Oblivion. .