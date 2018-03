Oscar 2018: Frances McDormand al suo secondo Oscar fa alzare tutte le donne in sala

Oscar 2018: guida completa ai 9 film in lotta per l'Academy Award come miglior film

Chi si aggiudicherà l'Oscar 2018 del miglior film tra Chiamami col tuo nome, L'ora più buia, Dunkirk, Scappa - Get Out, Lady Bird, Il filo nascosto, The Post, La forma dell'acqua - The Shape of Water, Tre manifesti a Ebbing, Missouri?