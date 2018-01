Oscar 2018: Edgar Wright, la scommessa con Kumail Nanjiani e i cavoletti di Bruxelles

Ognuno di noi ha sicuramente un piatto che proprio lo disgusta, e che sarebbe disposto a mangiare solo ed unicamente se costretto. Quello di Kumail Nanjiani, interprete e cosceneggiatore di The Big Sick, sono i cavoletti di Bruxelles (per quanto ci riguarda, lo comprendiamo).

Quel burlone di Edgar Wright, autore del bellissimo Baby Driver (tre candidature, due per il sonoro e una al montaggio), ha fatto una scommessa con lui: se la sceneggiatura scritta da Nanjiani coi suoi coautori avesse ricevuto una nomination all'Oscar 2018 per la miglior sceneggiatura, lui avrebbe dovuto mangiare un bel piatto della sgradita pietanza.

Detto, fatto. Wright ha pubblicato su Twitter le foto del "disgustoso" pasto di Kumail Nanjiani a base di cavoletti di Bruxelles e champagne, che potrebbero costituire, come ha scritto, un cortometraggio documentario da candidare ad un altro Oscar. Un modo di festeggiare davvero originale e divertente... almeno per Edgar Wright!

I love Brussels Sprouts. Mr @kumailn does not. Last year I said he and @emilyvgordon would be nominated for Original Screenplay at the 2018 Oscars and that if I was right he had to eat a bowl of sprouts. So last night we celebrated with that classic combo: champagne and sprouts. pic.twitter.com/7bHRaMa0tD