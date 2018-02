Oscar 2018: ecco la foto di gruppo dei candidati

Più di 175 candidati agli Oscar 2018 su 200 hanno partecipato all'Oscar Luncheon organizzato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences che si è tenuto ieri al Beverly Hills Hotel di Los Angeles e durante il quale, come tradizione vuole, è stata scattata una bella "foto di classe".

Fra i tanti volti degli habitué al premio, spiccano nell'immagine ufficiale i "candidati per la prima volta" Luca Guadagnino, Sam Rockwell, Greta Gerwig, Mary J. Blige, Laurie Metcalf, Timothée Chalamet e Kobe Bryant. E proprio l'ex giocatore di pallacanestro, nominato alla statuetta dorata per il corto Dear Basketball, è forse la persona che si è divertita di più, visto che ha trascorso l'intero pranzo a scattarsi selfie con il resto dei presenti. E se Meryl Streep ha chiacchierato a lungo con la Gerwig e Chalamet ha scherzato tutto il tempo con Daniel Kaluuya, a dimostrare grandissima originalità è stato l'artista e fotografo JR, che ha portato con sé un cartonato a grandezza naturale di Agnès Varda, con cui è stato candidato per il documentario Visages Villages.

Durante il Luncheon, gli artisti in lizza per gli Oscar hanno ascoltato in silenzio il presidente dell'Academy John Bailey, che ha accennato all'errore delle buste della scorsa edizione, ha sottolineato come l'Academy si sia rinnovata all'insegna della tolleranza e, alludendo alla rivoluzione di #MeToo, ha dichiarato: "Sarò pure un maschio bianco di 75 anni, ma sono profondamente grato tanto quanto i più giovani fra voi per il fatto che le fondamenta fossilizzate di tanti dei peggiori abusi di Hollywood siano state abbattute".

Ad annunciare i nomi di tutti i partecipanti all’evento è stata Laura Dern, che li ha poi raggruppati per lo scatto collettivo. Ricordiamo che la cerimonia degli Oscar si svolgerà il prossimo 4 marzo e che a presentare sarà Jimmy Kimmel.