Oscar 2018: Allison Janney ringrazia se stessa e diventa una gif

Come si fa a non amare quella straordinaria attrice che è Allison Janney? La conosciamo tutti, da anni, come donna intelligente e spiritosa e bravissima interprete televisiva. L'abbiamo amata tutti moltissimo in serie come West Wing, Masters of Sex e Mom. Ai 4 Emmy e ai due Sag Awards ottenuti proprio per West Wing, ha aggiunto adesso una marea di premi cinematografici, incluso il Golden Globe, fino alla consacrazione dell'Oscar ieri sera come miglior attrice non protagonista per il ruolo della terribile mamma in Tonya.

Cosa poteva dunque dire, questa splendida attrice non ancora sessantenne, quando è salita sul palco col suo bellissimo vestito rosso, per stringere finalmente in mano la fatidica statuetta? "Ho fatto tutto da sola".

Così ha esordito nel suo discorso di ringraziamento, tra l'ilarità generale, affrettandosi poi ad aggiungere "niente potrebbe essere più lontano dalla verità" e procedendo poi a ringraziare colleghi, amici e parenti, inclusa Joanne Woodward, defunta moglie di Paul Newman: furono infatti proprio loro a incoraggiarla a proseguire la carriera di attrice, quando era molto giovane.

Noi vi riproponiamo il discorso di Allison Janney, che quest'anno, fin dall'inizio, non ha avuto rivali nella sua categoria, nonostante la presenza di attrici bravissime.