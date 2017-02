Oscar 2017: vedo, prevedo e stravedo

Oscar 2017. I giochi sono fatti. E' passato un mese dell'annuncio delle nomination agli 89esimi Premi Oscar e da pochissimi giorni, il 21 febbraio scorso, si sono ufficialmente chiuse le votazioni dei membri dell'Academy. Domenica sera (in Italia sarà nella notte tra domenica 26 lunedì 27 febbraio), conosceremo tutti i vincitori durante la cermonia di premiazione al Dolby Theatre di Los Angeles. A noi non resta che fare un'ultima cosa: proporvi le nostre previsioni sui vincitori ma non solo.

Anche quest'anno abbiamo infatti chiesto a ciascun membro della nostra redazione quale, a suo sindacabilissimo giudizio, sarà il film, il regista, attore, attrice e sceneggiatura che vincerà l'agognata statuetta; quale, sempre secondo lui, sarebbe invece da premiare; e, per finire, quale avrebbe meritato di rientrare nella rosa dei candidati, ma non è stato scelto.



Qui di seguito, le loro risposte.

Oscar 2017: previsioni sui vincitori

Carola Proto:



Miglior Film

Vince: La La Land

Dovrebbe vincere: La La Land

Ingiustamente fuori lista: Sully



Miglior regista

Vince: Damien Chazelle

Dovrebbe vincere: Damien Chazelle

Ingiustamente fuori lista: Clint Eastwood



Miglior attore protagonista

Vince: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Dovrebbe vincere: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Ingiustamente fuori lista: Tom Hanks (Sully)



Miglior attrice protagonista

Vince: Emma Stone (La La Land)

Dovrebbe vincere: Isabelle Huppert (Elle)

Ingiustamente fuori lista: Amy Adams (Arrival)



Miglior attore non protagonista

Vince: Mahershala Ali (Moonlight)

Dovrebbe vincere: Michael Shannon (Animali notturni)

Ingiustamente fuori lista: Hugh Grant (Florence)



Miglior attrice non protagonista

Vince: Viola Davis (Barriere)

Dovrebbe vincere: Michelle Williams (Manchester by the Sea)

Ingiustamente fuori lista: Elle Fanning (20th Century Women)



Miglior sceneggiatura originale

Vince: La La Land

Dovrebbe vincere: La La Land

Ingiustamente fuori lista: Paterson



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: Moonlight

Dovrebbe vincere: Arrival

Ingiustamente fuori lista: Elle

Federico Gironi:



Miglior film

Vince: La La Land

Dovrebbe vincere: La La Land

Ingiustamente fuori lista: Paterson/Elle



Miglior regista

Vince: Damien Chazelle (La La Land)

Dovrebbe vincere: Damien Chazelle (La La Land)

Ingiustamente fuori lista: Jim Jarmush (Paterson) / Clint Eastwood (Sully)



Miglior attore protagonista

Vince: Denzel Washington (Barriere)

Dovrebbe vincere: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Ingiustamente fuori lista: Tom Hanks (Sully)



Miglior attrice protagonista

Vince: Natalie Portman (Jackie)

Dovrebbe vincere: Isabelle Huppert (Elle)

Ingiustamente fuori lista: Annette Bening (20th Century Women)



Miglior attore non protagonista

Vince: Mahershala Ali (Moonlight)

Dovrebbe vincere: Michael Shannon (Animali notturni)

Ingiustamente fuori lista: Billy Crudup (20th Century Women)



Miglior attrice non protagonista

Vince: Naomie Harris (Moonlight)

Dovrebbe vincere: Viola Davis (Barriere)

Ingiustamente fuori lista: Elle Fanning (20th Century Women)



Miglior sceneggiatura originale

Vince: La La Land

Dovrebbe vincere: Manchester by the Sea

Ingiustamente fuori lista: 20th Century Women



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: Moonlight

Dovrebbe vincere: Barriere

Ingiustamente fuori lista: La mia vita da zucchina



Daniela Catelli:



Miglior film

Vince: La La Land

Dovrebbe vincere: Hell or High Water

Ingiustamente fuori lista: Jackie



Miglior regista

Vince: Damien Chazelle (La La Land)

Dovrebbe vincere: Damien Chazelle

Ingiustamente fuori lista: Pablo Larrain (Jackie)



Miglior attore protagonista

Vince: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Dovrebbe vincere: Denzel Washington (Barriere)

Ingiustamente fuori lista: Tom Hanks



Miglior attrice protagonista

Vince: Emma Stone

Dovrebbe vincere: Natalie Portman

Ingiustamente fuori lista: Taraji P. Hanson (Il diritto di contare)



Miglior attore non protagonista

Vince: Mahershala Ali (Moonlight)

Dovrebbe vincere: Jeff Bridges (Hell or High Water)

Ingiustamente fuori lista: Kevin Costner (Il diritto di contare)



Miglior attrice non protagonista

Vince: Viola Davis (Barriere)

Dovrebbe vincere: Viola Davis

Ingiustamente fuori lista: nessuna



Miglior sceneggiatura originale

Vince: La La Land

Dovrebbe vincere: Hell or High Water

Ingiustamente fuori lista: Jackie



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: Moonlight

Dovrebbe vincere: Il diritto di contare

Ingiustamente fuori lista: Elle



Antonio Bracco:



Miglior film

Vince: La La Land

Dovrebbe vincere: La La Land

Ingiustamente fuori lista: Sully



Miglior regista

Vince: Damien Chazelle (La La Land)

Dovrebbe vincere: Damien Chazelle (La La Land)

Ingiustamente fuori lista: Tom Ford (Animali notturni)



Miglior attore protagonista

Vince: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Dovrebbe vincere: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Ingiustamente fuori lista: Adam Driver (Paterson)



Miglior attrice protagonista

Vince: Emma Stone (La La Land)

Dovrebbe vincere: Emma Stone (La La Land)

Ingiustamente fuori lista: Taraji P. Henson (Il diritto di contare)



Miglior attore non protagonista

Vince: Mahershala Ali (Moonlight)

Dovrebbe vincere: Dev Patel (Lion)

Ingiustamente fuori lista: Aaron Taylor-Johnson (Animali notturni)



Miglior attrice non protagonista

Vince: Viola Davis (Barriere)

Dovrebbe vincere: Viola Davis (Barriere)

Ingiustamente fuori lista: Elle Fanning (20th Century Women)



Miglior sceneggiatura originale

Vince: La La Land

Dovrebbe vincere: Manchester by the Sea

Ingiustamente fuori lista: Loving



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: Lion

Dovrebbe vincere: Il diritto di contare

Ingiustamente fuori lista: Barriere



Domenico Misciagna



Miglior film

Vince: La La Land

Dovrebbe vincere: La La Land

Ingiustamente fuori lista: La mia vita da zucchina



Miglior regista

Vince: Damien Chazelle (La La Land)

Dovrebbe vincere: Mel Gibson (La battaglia di Hacksaw Ridge)

Ingiustamente fuori lista: Travis Knight (Kubo e la spada magica)



Miglior attore protagonista

Vince: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Dovrebbe vincere: Denzel Washington (Barriere)

Ingiustamente fuori lista: Tom Hanks (Sully)



Miglior attrice protagonista

Vince: Emma Stone (La La Land)

Dovrebbe vincere: Isabelle Huppert (Elle)

Ingiustamente fuori lista: nessuna



Miglior attore non protagonista

Vince: Mahersala Ali (Moonlight)

Dovrebbe vincere: Jeff Bridges (Hell or High Water)

Ingiustamente fuori lista: Hugh Grant (Florence)



Miglior attrice non protagonista

Vince: Naomie Harris (Moonlight)

Dovrebbe vincere: Viola Davis (Barriere)

Ingiustamente fuori lista: nessuna



Miglior sceneggiatura originale

Vince: La La Land

Dovrebbe vincere: Hell or High Water

Ingiustamente fuori lista: Zootropolis



Miglior sceneggiatura non originale

Vince: Moonlight

Dovrebbe vincere: Il diritto di contare

Ingiustamente fuori lista: La mia vita da zucchina