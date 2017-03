Oscar 2017: Se Moonlight avesse trionfato subito, il regista avrebbe ringraziato così

A rivedere il finale della cerimonia degli Oscar 2017 segnato dall’assegnazione prima a La La Land e poi a Moonlight del premio per il miglior film - con la lettura del contenuto della busta sbagliata, i discorsi dei produttori del musical, i tafferugli sul palco, l’annuncio del clamoroso errore da parte di Steve Harvey, le scuse di Jimmy Kimmel e la faccia di Warren Beatty - viene ancora da sorridere o da vergognarsi, ma è arrivato il momento di di archiviare l’incidente e di concentrarsi su Barry Jenkins e su cosa avrebbe detto se la sua vittoria non fosse stata preceduta da quella di La La Land, durata solamente un minuto.

Ebbene adesso sappiamo quale sarebbe stato il suo discorso di accettazione. Nel corso di un’intervista a Entertainment Weekly, il regista ha infatti raccontato come avrebbe ringraziato se tutto fosse filato liscio fin dal principio e non avesse dovuto in qualche modo tessere le lodi del film di Damien Chazelle e manifestare il suo sommo stupore.

"Tarell Alvin McCraney ed io siamo questo bambino. Siamo Chiron. E non pensavamo che il bambino sarebbe cresciuto fino a ottenere otto candidatore agli Academy Awards. E’ un sogno che non poteva permettersi di fare. E’ ancora così che mi sento. Non pensavo sarebbe stato possibile, ma adesso guardo tutte le persone che mi stanno guardando e mi dico: se io stesso continuo a non crederci, loro come ci riusciranno? E invece è successo, quindi mettiamo da parte ogni mia consderazione sulle possibilità. E’ successo".

Peccato che Jenkins non abbia avuto l’opportunità di pronunciare davvero queste parole, più accorate e intense dei discorsi di ringraziamento di molti suoi colleghi, forse meno carichi di emozione e più istituzionali.