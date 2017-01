Oscar 2017: Ryan Reynolds invita a votare Deadpool, "ci sono anche gli unicorni magici"

Oltre ad essere stata una delle grandi sorprese al box office della scorsa stagione con quasi 800 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Deadpool si sta rivelando anche una delle maggiori sosprese della stagione dei premi. Dopo le due candidature ai recenti Golden Globe (miglior film commedia o musical e migliore attore protagonista), e quelle ai DGA Awards, ai PGA Awards e ai WGA Awards, il film con protagonista Ryan Reynolds potrebbe anche entrare nelle nomination più importanti dell'anno, quelle degli Oscar, che saranno annunciate il 24 gennaio prossimo.

Come fanno un po' tutti i potenziali candidati, anche Reynolds ha voluto realizzare un video "For your consideration" rivolto ai membri dell'Academy. Visto e considerato che lui è Deadpool, di certo non poteva trattarsi di un video "istituzionale". Nella clip della durata di poco più di 30 secondi, è lo stesso Reynolds a vantare tutti i pregi del film, nell'ordine: "270 chili di chimichanga, 4 paia di copripantaloni, 12 minuti di umiliazioni, 117 pagine di sceneggiatura, 465 improvvisazioni, 2 nerd, 7 unicorni magici, 3 pareti buone e una quarta sfondata, 42 lettere di rifiuto della Fox, 1 video piratato e 783 milioni di fan!":