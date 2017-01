Oscar 2017: oggi l'annuncio dei candidati, guarda con noi il live streaming

Oggi, martedì 24 gennaio, a partire dalle 14.15 ora italiana, saranno annunciati in diretta da Los Angeles i candidati ai Premi Oscar 2017 la cui cerimonia di assegnazione è prevista per domenica 26 febbraio.

Potete guardare il live streaming dell'evento qui sotto, grazie al canale youtube ufficiale degli Oscar:





Se preferite invece la diretta TV, l'annuncio delle nomination andrà in onda in diretta e in esclusiva per l'Italia su su Sky Cinema Uno HD, sempre a partire dalle 14.15.

