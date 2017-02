Oscar 2017: O.J. Simpson: un'ossessione americana

Negli Oscar più politici, inclusivi e... pasticciati di sempre, rischia di passare sotto silenzio la storica vittoria nella categoria dei documentari di quello che era improvvisamente, alla vigilia del premio, diventato il favorito ed oggi è il primo lavoro a puntate, con destinazione televisiva, premiato con un Academy Award. Parliamo di O.J.: Made in America di Ezra Edelman, che ci offre lo spunto per qualche riflessione sul perché il personaggio di O.J. Simpson sia tornato in auge, tanto che la serie tv di Ryan Murphy che ne ricostruisce la vicenda, American Crime Story: Il caso O.J. Simpson, ha fatto letteralmente incetta di premi. Come mai questo ritorno di interesse per una storia paradigmatica del fallimento del sogno americano? Il protagonista, O.J. Simpson, al momento si trova ancora in prigione, nel Lovelock Correctional Center del Nevada, dove sta scontando una pena a 33 anni di carcere per una rapina del 2007: il 21 ottobre di quest'anno, visto che sono passati 9 anni da quando è in carcere, potrebbe ottenere la libertà vigilata.

Oggi l'ex campione ha 69 anni, ma la sua parabola ascendente, prima della rapidissima discesa, inizia da molto lontano, a San Francisco, dove Orenthal James Simpson nasce il 9 luglio 1947. Suo padre è una nota drag queen omosessuale, che morirà di Aids nel 1986. Sono in molti a far risalire a questo fatto - da lui per altro sempre taciuto - il machismo ostentato dal giovane O.J., che da adolescente si unisce a una gang e ha i primi guai con la giustizia. Per uno che viene dal ghetto, è noto che lo sport è il mezzo principale di riscatto: il ragazzo è velocissimo e per i suoi exploit nel football negli anni del college vince una borsa di studio che gli consente l'accesso privilegiato alla University of Southern California. È l'inizio di una carriera inarrestabile, che lo porterà al professionismo e a un numero impressionante di record. O.J. è consapevole dell'appeal che esercita la sua figura su tutta l'America, e mentre intorno a lui si agitano i leader dei diritti civili e le proteste di massa dei cittadini di colore per la parità di diritti e contro il razzismo e la brutalità della polizia, fa di tutto per restarne fuori. Perché lui, come ripete spesso, è solo O. J., non si identifica come nero, è amato e accettato dal bianchi e quello che vuole è entrare nelle cerchie più esclusive, sono i soldi, il successo, il suo volto dappertutto.

Diventa in effetti un idolo delle folle, passa ore a firmare autografi ai fan, è sempre disponibile e ha una grande presenza scenica: questo lo porta a essere il primo personaggio di colore protagonista di spot pubblicitari popolarissimi e infine, dopo aver battuto praticamente tutti i record che c'erano da battere, a diventare attore cinematografico di successo. Con la sua forza di volontà e lo studio costante, si impegna sempre allo spasimo fino a riuscire. Sa parlare, è simpatico, il suo sorriso è contagioso e il suo esempio ha affascinato generazioni di ragazzini. Dopo una serie di apparizioni televisive, arrivano per lui film come L'inferno di cristallo, Cassandra Crossing, Capricorn One, e soprattutto il ruolo di Nordberg nella celebre e spassosa serie comica Una pallottola spuntata (l'ultimo è del 1994).

O.J. si è sposato giovanissimo, a 19 anni e ha avuto tre figli dalla moglie (una dei quali morta tragicamente annegata). Dieci anni dopo il matrimonio, incontra però Nicole Brown, bionda, bellissima, appena diciottenne e di buona famiglia. Per lei lascia la moglie e i figli e la sposa nel 1985, cinque anni dopo essersi ritirato dal football professionista. Sembra aver realizzato il suo sogno: è ormai perfettamente integrato nella upper class bianca, ha sposato una principessa e ha due bambini da lei, ma nel 1992 le loro differenze sono ormai inconciliabili e i due divorziano. Lui prova a riavvicinarsi ma lei lo teme, perché è geloso e ha rivelato un carattere violento nel corso del loro matrimonio. Il resto è noto: il cruento omicidio nel 1994 di Nicole e Ron Goldman, un giovane cameriere, la fuga di O.J. In autostrada con la sua Bronco, tutto sotto le telecamere, come il clamoroso processo penale, l'assoluzione e la successiva condanna definitiva in sede civile nel 1997.

Difeso a spada tratta dagli innocentisti, soprattutto di colore, che si ostinano a crederlo non colpevole nonostante le prove, incapaci di accettare che il loro campione sia un feroce assassino, O.J. Resta libero e con la custodia dei figli e continua a vendere i suoi autografi. Ma la decadenza è ormai inarrestabile come lo è stata l'ascesa: lontano dalle luci della ribalta, ostracizzato dal mondo che lo aveva accolto a braccia aperte, O. J. viene ripetutamente arrestato, per eccesso di velocità, per problemi fiscali, aggressione, riciclaggio di denaro e un'altra impressionante serie di reati fino all'arresto definitivo nel 2007 per una rapina con dei complici al casinò Palace Sport di Las Vegas, durante la quale – in un patetico parallelismo con la sua passata carriera – si appropria di una serie di trofei sportivi di cui rivendica la proprietà. Chissà cosa penserà adesso quello che fu un atleta straordinario e un modello di fair play e gentilezza, l'uomo che sembrava solo un simpatico guascone ed era l'epitome del successo, innamorato di se stesso, di questo ritorno di popolarità. Di certo l’America dimostra di non aver ancora fatto i conti con questo figlio ingrato, la cui parabola umana – raccontata benissimo dal documentario che ha vinto meritatamente l’Oscar – continua ad affascinare e a far discutere le due anime di un paese ancora razzialmente diviso.