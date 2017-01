Oscar 2017 - Migliori attrici protagoniste: Le nostre previsioni per le candidature

Saranno annunciati il 24 gennaio prossimo, le nomination ai Premi Oscar 2017.



Nell'attesa di conoscere i titoli dei film e i nomi dei protagonisti nominati agli Oscar 2017, anche noi di ComingSoon.it abbiamo voluto fare le nostre previsioni sui candidati in alcune delle principali categorie.



Dopo quelle dedicate agli attori non protagonisti, alle migliori attrici non protagoniste e quella dei migliori attori protagonisti, tocca ora alle migliori attrici protagoniste. Proseguiremo poi con quelle dei migliori registi e concluderemo con i migliori film. Nei giorni seguenti all'annuncio delle candidature, inzieremo invece a pubblicare le nostre previsioni sui possibili vincitori dei Premi Oscar 2017.

Ecco dunque le 6 (visto che ci sono degli ex aequo) attrici protagoniste "nominate" dalla redazione di Comingsoon.it con il numero di preferenze espresse (più sotto trovate l'elenco delle previsioni dei singoli redattori):

MIGLIORI ATTRICI PROTAGONISTE:



Emma Stone per La La Land 6/6

Natalie Portman per Jackie 6/6

Amy Adams per Arrival 5/6

Meryl Streep per Florence 3/6

Ruth Negga per Loving 3/6

Isabelle Huppert per Elle 3/6



Daniela Catelli:



Amy Adams per Arrival

Emma Stone per La La Land

Meryl Streep per Florence

Natalie Portman per Jackie

Ruth Negga per Loving



Carola Proto:



Emma Stone per La La Land

Natalie Portman per Jackie

Amy Adams per Arrival

Isabelle Huppert per Elle

Ruth Negga per Loving



Federico Gironi:



Amy Adams per Arrival

Annette Bening per 20th Century Women

Natalie Portman per Jackie

Emma Stone per La La Land

Meryl Streep per Florence



Mauro Donzelli:



Emma Stone per La La Land

Natalie Portman per Jackie

Isabelle Huppert per Elle

Meryl Streep per Florence

Amy Adams per Arrival



Domenico Misciagna:



Amy Adams per Arrival

Annette Bening per 20th Century Women

Emma Stone per La La Land

Jessica Chastain per Miss Sloane

Natalie Portman per Jackie



Antonio Bracco:



Isabelle Huppert per Elle

Natalie Portman per Jackie

Emma Stone per La La Land

Ruth Negga per Loving

Taraji P. Henson per Il diritto di contare