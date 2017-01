Oscar 2017 - Migliori attrici non protagoniste: Le nostre previsioni per le candidature

Anche se conosceremo i candidati agli Oscar 2017 solo il 24 gennaio prossimo, i giochi ormai sono fatti. Le votazioni dei membri dell'Academy per scegliere i nominati ai premi cinematografici più importanti dell'anno si sono infatti concluse venerdì 13 gennaio alle 5 del pomeriggio, ora di Los Angeles.

Nell'attesa dunque di conoscere i titoli dei film e i nomi dei protagonisti nominati agli Oscar 2017, anche noi di ComingSoon.it abbiamo voluto fare le nostre previsioni sui candidati in alcune delle principali categorie.



Dopo quella dedicata agli attori non protagonisti, tocca ora a quella delle migliori attrici non protagoniste. Proseguiremo successivamente con quelle dei migliori attori protagonisti, migliori attrici protagoniste, migliori registi e migliori film. Nei giorni seguenti all'annuncio delle candidature, inzieremo invece a pubblicare le nostre previsioni sui possibili vincitori dei Premi Oscar 2017.

Ecco dunque le 5 attrici non protagoniste "nominate", quasi all'unanimità, dalla redazione di Comingsoon.it con il numero di preferenze espresse (più sotto trovate l'elenco delle previsioni dei singoli redattori):

MIGLIORI ATTRICI NON PROTAGONISTE:



Viola Davis per Barriere 6/6

Michelle Williams per Manchester by the Sea 6/6

Naomie Harris per Moonlight 6/6

Octavia Spencer Il diritto di contare 5/6

Nicole Kidman per Lion 5/6



Daniela Catelli:



Viola Davis per Barriere

Michelle Williams per Manchester by the Sea

Naomie Harris per Moonlight

Octavia Spencer Il diritto di contare

Nicole Kidman per Lion



Carola Proto:



Michelle Williams per Manchester by the Sea

Nicole Kidman per Lion

Octavia Spencer per Il diritto di contare

Viola Davis per Barriere

Naomie Harris per Moonlight



Federico Gironi:



Viola Davis per Barriere

Naomie Harris per Moonlight

Nicole Kidman per Lion

Elle Fanning per 20th Century Women

Michelle Williams per Manchester by the Sea



Mauro Donzelli:



Viola Davis per Barriere

Michelle Williams per Manchester by the Sea

Naomie Harris per Moonlight

Nicole Kidman per Lion

Octavia Spencer per Il diritto di contare



Domenico Misciagna:



Elle Fanning per 20th Century Women

Michelle Williams per Manchester by the Sea

Naomie Harris per Moonlight

Octavia Spencer per Il diritto di contare

Viola Davis per Barriere



Antonio Bracco:



Viola Davis per Barriere

Naomie Harris per Moonlight

Nicole Kidman per Lion

Octavia Spencer per Il diritto di contare

Michelle Williams per Manchester by the Sea