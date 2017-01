Oscar 2017 - Migliori attori protagonisti: Le nostre previsioni per le candidature

Saranno annunciati il 24 gennaio prossimo, le nomination ai Premi Oscar 2017.



Nell'attesa di conoscere i titoli dei film e i nomi dei protagonisti nominati agli Oscar 2017, anche noi di ComingSoon.it abbiamo voluto fare le nostre previsioni sui candidati in alcune delle principali categorie.



Dopo quelle dedicate agli attori non protagonisti, alle migliori attrici non protagoniste, tocca ora a quella dei migliori attori protagonisti. Proseguiremo poi con quelle delle migliori attrici protagoniste, dei migliori registi e dei migliori film. Nei giorni seguenti all'annuncio delle candidature, inzieremo invece a pubblicare le nostre previsioni sui possibili vincitori dei Premi Oscar 2017.

Ecco dunque i 6 (visto che c'è un ex aequo) attori protagonisti "nominati" dalla redazione di Comingsoon.it con il numero di preferenze espresse (più sotto trovate l'elenco delle previsioni dei singoli redattori):

MIGLIORI ATTORI PROTAGONISTI:



Casey Affleck per Manchester by the Sea 6/6

Ryan Gosling per La La Land 6/6

Denzel Washington per Barriere 6/6

Tom Hanks per Sully 5/6

Andrew Garfield per La battaglia di Hacksaw Ridge 3/6

Viggo Mortensen per Captain Fantastic 3/6

Daniela Catelli:



Casey Affleck per Manchester by the Sea

Denzel Washington per Barriere

Tom Hanks per Sully

Andrew Garfield per La battaglia di Hacksaw Ridge

Ryan Gosling per La La Land



Carola Proto:



Casey Affleck per Manchester By the Sea

Ryan Gosling per La la Land

Denzel Washington per Barriere

Andrew Garfield per La battaglia di Hacksaw Ridge

Tom Hanks per Sully



Federico Gironi:



Casey Affleck per Manchester by the Sea

Tom Hanks per Sully

Andrew Garfield per La battaglia di Hacksaw Ridge

Ryan Gosling per La La Land

Denzel Washington per Barriere



Mauro Donzelli:



Casey Affleck per Manchester by the Sea

Ryan Gosling per La La Land

Denzel Washington per Barriere

Tom Hanks per Sully

Viggo Mortensen per Captain Fantastic



Domenico Misciagna:



Casey Affleck per Manchester by the Sea

Denzel Washington per Barriere

Ryan Gosling per La La Land

Tom Hanks per Sully

Viggo Mortensen per Captain Fantastic



Antonio Bracco:



Casey Affleck per Manchester by the Sea

Andrew Garfield per La battaglia di Hacksaw Ridge

Ryan Gosling per La La Land

Denzel Washington per Barriere

Viggo Mortensen per Captain Fantastic