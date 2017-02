Oscar 2017: la loro prima volta

Tra protagonisti e non protagonisti, sono in totale 20 le attrici e gli attori candidati agli Osar 2017.

Tredici di loro hanno già avuto nomination in passato. Una, Meryl Streep, detiene addirittura il record assoluto con 20 candidature. Per gli altri sette si tratta della prima volta.

Vediamo dunque chi sono le attrici e gli attori candidati agli Oscar per la prima volta quest'anno:





Andrew Garfield: candidato come miglior attore protagonista per La Battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson:









Ruth Negga: candidata come migliore attrice protagonista per Loving di Jeff Nichols.









Isabelle Huppert: candidata come migliore attrice protagonista per Elle di Paul Verhoeven.









Dev Patel: candidato come migliore attore non protagonista per Lion di Garth Davis.









Mahershala Ali: candidato come migliore attore non protagonista per Moonlight di Barry Jenkins.









Lucas Hedges: candidato come migliore attore non protagonista per Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan.









Naomie Harris: candidata come migliore attrice non protagonista per Moonlight di Barry Jenkins.