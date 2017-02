Oscar 2017 in diretta TV e Streaming: come vedere la cerimonia in Italia in chiaro

Oltre che su Sky Cinema Oscar (canale 304 della piattaforma satellitare), anche quest'anno i telespettatori italiani potranno assistere alla diretta della cerimonia degli Oscar 2017 anche free in chiaro. La premiazione sarà infatti trasmessa anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Saranno presenti in studio il critico cinematografico Gianni Canova e i giornalisti Francesco Castelnuovo e Denise Negri, che accompagneranno gli spettatori lungo l’arco dell'intera serata, commentando i momenti salienti della cerimonia. Ospiti in studio anche Diletta Leotta, volto di Sky Sport, e Frank Matano.

La diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles inizierà intorno alle 22.50 di domenica 26 febbraio con il red carpet più atteso dell'anno dagli appassionati di cinema e proseguirà con la cerimonia di premiazione condotta, per la prima volta da, Jimmy Kimmel che debutterà vero 2.30 nella notte tra domenica e lunedì.



L'evento sarà riproposto integralmente lunedì 27 febbraio su Sky Cinema Oscar HD a partire dalle 10.20, mentre in prima serata sarà proposta una ricca sintesi della cerimonia, "Il meglio della Notte degli Oscar 2017", in onda su Sky Cinema Oscar HD alle 21.15 e su Sky Uno HD dalle 23.30 (disponibile anche in streaming su Sky On Demand).



Ecco la lista di alcune delle star che saliranno sul palco per consegnare un premio o per esibirsi:

Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance, Alicia Vikander, Halle Berry, Jamie Dornan, Chris Evans, Gael García Bernal, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Dakota Johnson, Shirley MacLaine, Kate McKinnon, Hailee Steinfeld, Amy Adams, Riz Ahmed, Javier Bardem, John Cho, Dwayne Johnson, Felicity Jones, Leslie Mann, Janelle Monáe, David Oyelowo, Emma Stone e Charlize Theron.



