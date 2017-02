Oscar 2017: i cinque candidati per la statuetta del miglior attore protagonista

A questo punto è davvero difficile prevedere chi possa aggiudicarsi l'Oscar 2017 per la migliore interpretazione maschile. Tutti i cinque candidati sono meritevoli e quest'anno non si sta verificando la situazione dell'attore pigliatutto che lascia i colleghi a bocca asciutta. La La Land è il film favorito su qualunque fronte con le sue 14 nomination e sebbene appaia scontato il premio per Emma Stone, non è per niente certo che anche Ryan Gosling possa riceverlo.

Non si può dire che non si sia impegnato. Per tre mesi ha preso lezioni di pianoforte per eseguire personalmente i brani durante le riprese. L'interpretazione che Ryan Gosling fa del suo personaggio in La La Land, un idealista e musicista jazz, è valsa all'attore un Golden Globe nella categoria commedia o musical. Pur non essendo dotato di grande estensione vocale né di una spiccata grazia felina nel ballo, Gosling fa il suo lavoro di interprete con grande dedizione, arrivando al livello professionale di un cantante e di un ballerino.

Era ora che Viggo Mortensen tornasse in un ruolo di rilievo. Il capofamiglia di Captain Fantastic deve essere stato per l'attore un boccata d'aria fresca, per lui che sceglie faticosamente di stare lontano dai film ad alto budget. La riservatezza del suo carattere si è amalgata perfettamente con quel personaggio auto-esiliatosi dalla società, tanto da aver fatto guadagnare a Mortensen grandi consensi e candidature ai maggiori premi cinematografici ovunque, Oscar incluso.

Non avrebbe dovuto essere lui l'attore per quella parte, semplicemente perché il prescelto era Matt Damon. Il destino però ha pensato bene di far trovare Casey Affleck nel posto giusto al momento giusto, mentre Damon stava rinunciando per altri impegni. Non solo Manchester by the Sea si è rivelato come uno dei migliori film dell'anno, anche l'interpretazione del fratello di Ben è stata ritenuta eccezionale dai critici e due premi inaspettati sono già arrivati, il BAFTA Award e il Golden Globe come miglior attore nella categoria film drammatici.

Nessuno meglio di lui avrebbe potuto occuparsi della regia di Barriere. Dopo ben 114 repliche sul palcoscenico di Broadway nel 2010, Denzel Washington porta al cinema la storia di una famiglia afro-americana che cerca di andare avanti negli anni 50. Dirigendo se stesso nel ruolo principale, l'attore completa l'esplorazione del suo personaggio passando dal teatro al set dimostrando per l'ennesima volta il suo talento, riconosciuto dai colleghi del sindacato con un SAG Award a scapito di Gosling, Affleck, Mortensen e Garfield.

È proprio Andrew Garfield il quinto candidato al premio Oscar. Per lui questa nomination è già una vittoria, perché i due non esaltanti Amazing Spider-Man aveva tanto contribuito ad accrescergli la fama quanto a rovinargli la reputazione nell'industria hollywoodiana. Il giovane attore però ha saputo ricollocarsi con umiltà ricominciando con film più impegnati come 99 Homes, Silence e La battaglia di Hacksaw Ridge per cui è candidato. Non vincerà lui, ma la sua carriera è in ascesa.

