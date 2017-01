Oscar 2017: cambia la modalità di annuncio delle candidature

Si respira aria di novità a casa Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Cambia infatti, proprio da quest’anno, la modalità di annuncio delle candidature agli Oscar. Restano immutati ora e giorno (il 24 gennaio alle 5:18 ora di Los Angeles, da noi 14:18), ma mancheranno individui in carne ed ossa a rendere noti i nomi al mondo intero.

Gli scorsi anni, a elencare i fortunati a un pubblico di giornalisti riuniti presso il Samuel Goldwyn Theatre erano alcuni volti noti dello showbitz cinematografico. Stavolta, invece, l’annuncio verrà fatto via streaming. Nel dettaglio, star come Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman e Ken Watanabe si uniranno all’attuale presidente dell’Academy Cherlyl Boone Isaacs per leggere la fatidica lista.

Ma non basta. Stando a Deadline, anche se il concetto non è chiarissimo, l’annuncio delle candidature sarà intervallato da commenti e parole di incoraggiamento da parte dei suddetti volti noti.

Non sappiamo perché l’Academy abbia deciso di cambiare questa tradizione e forse non lo scopriremo mai. Aspettiamo comunque il 24 gennaio ricordandovi che potrete seguire in diretta streaming l’annuncio delle nomination agli ottantanovesimi Academy Awards su comingsoon.it.