Oscar 2017: Asghar Farhadi, candidato per Il cliente, non parteciperà alla cerimonia di premiazione

Dopo la decisione del neopresidente americano Donald Trump, di chiudere le frontiere alle persone provenienti da paesi islamici, si era già cominciato a parlare della situazione di Asghar Farhadi, acclamato regista iraniano di Il cliente, candidato all'Oscar 2017 come miglior film straniero: sarebbe stata fatta un'eccezione per lui? A togliere dall'imbarazzo tutti ci ha pensato Farhadi stesso, che ha annunciato che non parteciperà in nessun caso alla cerimonia di premiazione degli Oscar del prossimo 26 febbraio. Questa la sua dichiarazione, che ci sembra doveroso riportare integralmente, nonostante la sua lunghezza:

Sono spiacente di annunciare con questa dichiarazione che ho deciso di non partecipare alla cerimonia degli Academy Awards assieme ai miei compagni della comunità cinematografica. Negli ultimi giorni e nonostante le ingiuste circostanze insorte per gli immigrati e i viaggiatori di molti paesi negli Stati Uniti, la mia decisione era rimasta la stessa: partecipare a questa cerimonia ed esprimere le mie opinioni su queste circostanze alla stampa che partecipa all'evento. Non avevo intenzione di non partecipare né di boicottare l'evento per dimostrare la mia contrarietà, perché so che molti nell'industria cinematografica e l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences sono contrari al fanatismo e all'estremismo che oggi sono presenti più che mai. E avevo proprio annunciato al mio distributore americano il giorno dell'annuncio delle candidature che sarei stato presente a questo grande evento culturale.Comunque, adesso sembra che la possibilità di questa presenza sia accompagnata da se e da ma, che per me non sono in alcun modo accettabili, anche se venissero fatte delle eccezioni per il mio viaggio.

Perciò voglio far pervenire con questa dichiarazione quello che avrei espresso alla stampa se fossi venuto negli Stati Uniti. I conservatori, a prescindere dalla loro nazionalità, dagli argomenti politici e dalle guerre, vedono e comprendono il mondo più o meno allo stesso modo. Per comprendere il mondo, non hanno altra scelta che vederlo attraverso una mentalità "noi e loro", che usano per creare una paurosa immagine di "loro" e suscitare paura nel popolo del loro stesso paese. Questo non si limita agli Stati Uniti, anche nel mio paese i conservatori sono uguali.