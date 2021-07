Ortigia Film Festival: domani 13 luglio EST Dittatura Last Minute e Riccardo va all'inferno

News Cinema

Nella seconda giornata di proiezioni, il 13 luglio 2021, la 13esima edizione dell'Ortigia Film Festival vedrà in concorso EST - Dittatura Last Minute e The Rossellinis. Nella sezione Cinema e Teatro c'è Riccardo va all'inferno di Roberta Torre.

Domani 13 luglio l'Ortigia Film Festival di Lisa Romano e Paola Poli, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, evento di cui Comingsoon.it è media partner, prosegue la sua carrellata cinematografica: il concorso lungometraggi ospiterà il regista Antonio Pisu e il produttore Paolo Rossi Pisu per il loro EST - Dittatura Last Minute. Il film di fiction vede Lodo Guenzi (dello Stato Sociale), Jacopo Costantini e Matteo Gatta nei panni di tre giovani amici che lasciano Cesena per una vacanza nell'Europa dell’Est: è un momento epocale, perché siamo nell'ottobre del 1989, il Muro di Berlino sta per cadere, e con esso una visione del mondo che sta per essere soppiantata da un'altra. Conoscono il rumeno Emil, che chiede loro di consegnare una valigia alla moglie e alla figlia, a Bucarest, nella Romania di Ceausescu.



Due i film in concorso nella sezione documentari: è dedicato in modo non banale all'eredità di Roberto Rossellini, una delle colonne eterne del nostro cinema, The Rossellinis, diretto da Alessandro Rossellini, nipote di Roberto. Sottolineando la propria inadeguatezza al peso di un mito, Alessandro mette tutta la famiglia (Isabella Rossellini inclusa) di fronte alla necessità di un confronto familiare ripreso dalle camere. Una sorta di terapia di gruppo che il regista, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione, definisce "l'ultima cazzata della sua vita".

L'altro documentario in concorso è il curioso Forest Hymn for Little Girls di Sara Bonaventura: si seguono cinque bambine, sul punto di lasciare l'infanzia, nella loro interazione con la natura selvaggia, nell'arco di un anno e delle quattro stagioni. Per riflettere "sulla vita e sul ruolo delle giovani donne e sul ruolo della natura come guida e supporto per divenire cittadini intraprendenti in comunità sane e dinamiche."



