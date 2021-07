Ortigia Film Festival 2021: l’11 luglio si comincia con la videoinstallazione di Mauro Balletti D'amore e di Luce

News Cinema

La tredicesima edizione di Ortigia Film Festival 2021 inaugura, presso la storica Fonte Aretusa, con D'amore e di Luce, una videoinstallazione dell'artista Mauro Balletti.

Si svolgerà dall'11 al 18 luglio l'edizione 2021 di Ortigia Film Festival, che sceglie ancora una volta come splendida cornice l'isola che costituisce la parte più antica della città di Siracusa.

La manifestazione, fondata da Lisa Romano e con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, inaugurerà con un evento di preapertura: una videoinstallazione dal titolo "D'amore e di Luce" che dobbiamo all'artista Mauro Balletti. Il luogo scelto è la Fonte Aretusa, una sorgente d'acqua dolce che arriva, per via sotterranea, fino all'Isola, per poi sgorgare a qualche metro dal mare, creando un piccolo laghetto semicircolare.

Mauro Balletti è autore del manifesto di Ortigia Film Festival 2021, che ha pensato di fare della videoinstallazione un videomapping sviluppato all'interno del cerchio murale della Fonte Aretusa, non intervenendo sullo specchio d'acqua e sui Papiri, bensì intorno, per dare nuova luce e visibilità al mito. "Crediamo sia una grande opportunità" - spiegano gli organizzatori dell'OFF - "unire un luogo simbolo di Siracusa con l'arte digitale di un innovatore, visionario come Balletti. Siamo convinti che un'operazione artistica di questo genere sia destinata ad avere una visibilità comunicativa rilevante anche fuori dalla città di Siracusa. Il progetto unico nel suo genere darà luogo a un grande exploit mediatico della città e della Sicilia tutta".

Quest'anno i luoghi della tredicesima edizione del festival sono: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa. Coming Soon è media partner di Ortigia Film Festival 2021 e seguirà quotidianamente la manifestazione.