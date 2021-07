Ortigia Film Festival 2021: Il mio corpo vi seppellirà è il miglior film, Antonio Folletto il miglior attore

News Cinema

Sono stati assegnati i premi della tredicesima edizione di Ortigia Film Festival. Fra i vincitori, Il mio corpo vi seppellirà, Antonio Folletto, Maledetta Primavera.

Sono stati annunciati i vincitori della tredicesima edizione di Ortigia Film Festival.

La giuria del concorso lungometraggi, presieduta da Anna Galiena e formata anche da Massimiliano Bruno e Filippo Nigro, ha eletto miglior film Il mio corpo vi seppellirà di Giovanni La Pàrola. Ecco la motivazione: "Per il coraggio di aver affrontato un soggetto di cui solo ora si comincia a parlare e il coraggio di non aver trattato questo tema come un saggio storico, ma di averne fatto spettacolo. Di aver saputo fare un film di genere, si potrebbe dire western, ma neanche. Perché il regista e co-sceneggiatore ha creato uno stile che appartiene al luogo e alla gente di cui ci parla. E ancora il coraggio di farci vedere - direi toccare con mano - la violenza e il sopruso. Il terrore, dolore, terra, sangue degli oppressi. Ma anche il grottesco e il ridicolo di una classe nobiliare che non vuole vedere che - per dirla con il premio Nobel Bob Dylan, 'The times they are a' changing’: i tempi stanno cambiando".

Il Premio al Miglior Interprete è andato ad Antonio Folletto per L'Amore non si sa. Secondo la giuria, l'attore "cammina in bilico tra inconscio e realtà in un paradosso di omertà e cultura stagnante che lui sa sradicare frantumando i cliché!".

Il Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF 13 è stato assegnato a Maledetta Primavera di Elisa Amoruso "per la misura, la passione e la rotondità del racconto che hanno esaltato la carica emotiva dei personaggi rendendoli assolutamente aderenti alla realtà. Potente il personaggio di Sirley icona calzante di un nuovo modo di essere".

La Giuria della sezione internazionale cortometraggi, presieduta da David Coco e composta da Antonio Calbi e Sara Baccarini, ha tributato il premio Miglior Corto a Il Branco di Antonio Corsini, che ha vinto anche il Premio Laser Film OFF 13, che consiste in un pacchetto di post produzione video per un totale di 8 ore di color correction presso i laboratori Laser Film di Roma.

Il Premio Rai Cinema Channel OFF 13, al corto "più web" tra quelli selezionati, è stato vinto da On My Way di Bertrand Basset, mentre ad aggiudicarsi il Premio Sebastiano Gesù nell'ambito del Concorso internazionale Documentari è stato Io resto di Michele Aiello. Per la giuria presieduta da Letizia Caudullo e composta dagli allievi CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede Sicilia, il film meritava il trionfo "per l'equilibrio e la delicatezza dello sguardo nel raccontare un dramma nella sua deflagrazione, e per il valore di una testimonianza che in futuro potrà essere interrogata per comprendere questo delicato momento storico, ravvivando così l'importanza fondamentale del cinema del reale, come strumento per affrontare le questioni del nostro tempo".

Una menzione speciale è stata attribuita al documentario The Life We Know di Cláudia Ribeiro, e il premio Interprete dell'anno Veramente Indipendente, assegnato dal portale Cinemaitaliano.info, è andato a Silvia D'Amico per la sua disponibilità nei confronti dei registi debuttanti e di ruoli interessanti e complessi. A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno sono stati assegnati i Premi Speciali Ortigia Film Festival/Audi.

Sono stati consegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi il Premio del Pubblico Miglior Film OFF13 va a Maschile Singolare di Alessandro Guida e Matteo Pilati. Per la sezione documentari il Premio del Pubblico Miglior Documentario OFF13 va a Disco Ruin di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto. Per la sezione cortometraggi il Premio del Pubblico Miglior Cortometraggio OFF13 va a Just Like Water di Manos Triantafillakis.

Comingsoon.it è stato media partner di Ortigia Film Festival 2021.