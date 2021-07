Ortigia Film Festival 2021: Il mio corpo vi seppellirà e gli altri film in programma il 15 luglio

News Cinema

Anche il programma della giornata di oggi conferma la ricchezza e l'ottimo livello della tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, che presenta, in concorso, Il mio corpo vi seppellirà.

Continuano le proiezioni di Ortigia Film Festival 2021, e nelka serata di questo giovedì 15 luglio, sarà presentato in concorso Il mio corpo vi seppellirà di Giovanni La Pàrola. Il film è ambientato nell’epoca del Regno delle due Sicilie e segue le peripezie di un gruppo di brigantesse molto minacciose. Nel cast ci sono Miriam Dalmazio, Margareth Madè, Antonia Truppo e Rita Abela. Alla fine della proiezione, quest’ultima incontrerà il pubblico insieme al regista.

Per il concorso internazionale documentari, verrà proiettato The Life We Know di Claudia Ribeiro. Il film segue il ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro e Tâmega, e la vita di due sorelle impegnate a lavorare duramente la terra per poter sopravvivere.

Per il focus su cinema Ceco Olmo Omerzu presenterà Winter Flies. Il film parla di amicizia e del desiderio di sperimentare sensazioni inedite, ma anche di perdita dell'innocenza e di impulso irresistibile ad andare oltre i limiti. A introdurre il film al pubblico ci saranno il regista e la direttrice del Centro culturale Ceco di Roma Petra Březáčková.

Per la sezione Cinema Doc verrà proiettato Fellini - Io sono un clown di Marco Spagnoli, che racconta di quando, nel 1967, un produttore americano, convinse il grande regista a lavorare per la televisione americana. Spagnoli sarà a Ortigia, pronto a parlare del documentario.

Per il Concorso internazionale Cortometraggi saranno presentati Quasi ora di Luigi Pane, Er Collera Moribbus di Matteo De Laurentis e Katia Franco, Patisserie de Jeunesse di Gianmarco Di Traglia, The imperfect Picture di Coxy Chiara Rodoni, Le margherite amano il sole di Daniele Ceccarini, Il branco di Antonio Corsini, Solitaire di Edoardo Natoli, Il custode e il fantasma di Christian Filippi, A girl and a gun di P.E. Joubert.

Per la sezione Cinema Women, a seguire, Kathleen was here di Eva Birthustle, Brother and Sister di Coralie Lavergne.

Altro appuntamento imperdibile della giornata è a presentazione del libro edito da VerbaVolant, "Pietre d'incanto - Cronaca di una stagione e altre visioni" di Antonio Calbi. Modera la scrittrice Giusy Norcia, mentre Anna Galiena leggerà degli estratti.

Comingsoon.it è media partner di Ortigia Film Festiva, che è diretto da Lisa Romano e Paola Poli.