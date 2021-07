Ortigia Film Festival 2021: da oggi, 14 luglio, Cinema Women e il focus su Cinema e Teatro

News Cinema

La tredicesima edizione di Ortigia Film Festival è lieta di annunciare l'inaugurazione, questa sera, delle sezioni non competitive Cinema Women e Focus su Cinema e Teatro.

Da stasera, 14 luglio, torna a Ortigia Film Festival la sezione collaterale non competitiva Cinema Women, che mette l'accento sullo sguardo femminile nel cinema e che sceglie come splendida location il cortile dell'ex Convento di San Francesco.

Il film di inaugurazione è Why won't You cry? della regista brasiliana Cibele Amaral, che viene presentato in anteprima europea. Protagonista della storia è una studentessa di psicologia di nome Jessica che parte per uno stage universitario e si ritroverà a badare a Barbara, che soffre di un disturbo della personalità.

Giovedì 15 luglio sarà la volta di due cortometraggi (in anteprima nazionale): Kathleen Was Here, dell'Irlandese Eva Birthistle, e Brother and Sister, della regista francese Coralie Lavergne. Il primo vede protagonista una ragazza di 18 anni, il secondo narra di una donna che torna a casa dopo 10 anni di assenza per scoprire che il fratello non vuole più sapere nulla di lei.

Venerdì 16 luglio il pubblico potrà vedere Daughter di Daria Kashcheeva, corto d'animazione ceco, vincitore dell'Oscar 2020, che sarà presentato in anteprima regionale. Al centro della vicenda, una ragazza che è stata ferita da bambina e che non riesce a dimenticare il giorno in cui, da piccola, ha portato a casa un uccellino morto non trovando alcun sostegno da parte del padre.

Chiude la sezione Cinema Women di OFF13, sabato 17 luglio, presso l'Arena Logoteta, Snowing (in anteprima nazionale). Diretto dalla regista ceca Kristina Nedvědová, il film narra di Tereza e di sua sorella Petra che partecipano al secondo matrimonio del padre.

Da segnalare, sempre oggi, 14 luglio 2021, il primo film del Focus su Cinema e Teatro, sezione non competitiva in collaborazione con la Fondazione Inda - Istituto Nazionale Del Dramma Antico. Si tratta di Livermore a Siracusa! Racconto di una messinscena di Manuel Giliberti, che avrà a Ortigia la sua anteprima nazionale. Il film verrà presentato dopo le proiezioni di Carnage di Roman Polanski e Riccardo va all'inferno di Roberta Torre, e a salutare il pubblico del festival ci saranno il regista Manuel Giliberti e gli interpreti Laura Marinoni, Giancarlo Judica Cordiglia e Maria Grazia Solano.

Livermore a Siracusa! Racconto di una messinscena è un documentario che trascina lo spettatore dentro al processo creativo e alle complesse dinamiche della produzione di "Elena" di Euripide di Davide Livermore, per la prima volta rappresentato a Siracusa al Teatro Greco nella stagione 2019.

Cinema e Teatro chiuderà sabato 17 luglio, con la proiezione speciale di Fausto 5.0 di Isidro Ortiz, Alex Ollè e Carlus Padrissa. Su tratta di una rilettura del "Faust" di Goethe in chiave sperimentale che sarà presentata pubblico da Carlus Padrissa, regista catalano fondatore e direttore artistico della Fura dels Baus.