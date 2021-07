Ortigia Film Festival 2021: al via da stasera i documentari della sezione OFF13 La voce del Mare

News Cinema

Questa sera, con I tesori del Plemmirio di Antonio Drosi, inaugura la sezione di Ortigia Film Festival 2021 La voce del Mare, una serie di documentari che ci invitano al rispetto del mare e della sua flora e fauna. Il primo appuntamento è per le 21:30

Parte questa sera, 13 luglio, per proseguire fino al 16, la sezione della tredicesima edizione di Ortigia Film Festival La voce del Mare, che nasce dalla collaborazione tra Ortigia Film Festival, l'Area Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di Marettimo We love the sea, con una serie di proiezioni sul mare in collaborazione con National Geographic.

Si comincia alle 21:30 con I tesori del Plemmirio di Antonio Drosi. Il film ci porta alla scoperta dei fondali dell'Area Marina Protetta del Plemmirio. Alla fine della proiezione, il pubblico incontrerà Patrizia Maiorca, che è la Presidente dell'A.M.P. del Plemmirio, e il regista Antonio Drosi.

Alle ore 22.00 sarà la volta di Tesori Sottomarini - Underwater Treasures, diretto da Robert Nixon. Il documentario, che è una produzione National Geographic, narra di Sylvia Earle, del famoso fotografo subacqueo di National Geographic Brian Skerry e dello lo scrittore Max Kennedy che, insieme alla loro squadra di subacquei, hanno intrapreso un avventuroso viaggio durato anno nella speranza di spingere il Presidente degli Stati Uniti a realizzare negli Stati Uniti parchi blu da difendere a tutti i costi dall'inquinamento. Nel film si vedranno meraviglie sottomarine come tartarughe, squali, balene e delfini, nonché Barack Obama che annuncia l'espansione di Papahanaumokuakea, diventata la più grande area protetta del mondo.

Alle 22.45 si potrà vedere Il tesoro nascosto delle isole Tremiti di Flavio Oliva. Il biologo marino ed esploratore del National Geographic Giovanni Chimienti dirige una spedizione scientifica alla ricerca di un antichissimo tesoro sommerso: una colonia di Antipathella subpinnata, il corallo nero delle isole Tremiti.

Mercoledì 14 luglio alle 22.00 verrà proiettato Il segreto degli Oceani di Michele Melani. Il documentario ricostruisce un viaggio alla scoperta delle barriere coralline e della loro importanza. Federico Fanti e Grace Young, due explorer di National Geographic, ci accompagnano in questa spedizione. La prima tappa è la Tanzania, con una barriera corallina completamente inesplorata.

Venerdì 16 luglio, in anteprima regionale al festival, alle 22.00 sarà presentato Man Kind Man di Iacopo Patierno. Alla proiezione seguirà un incontro con il regista. Man Kind Man comincia con due tartarughe marine (Caretta Caretta) che vengono trovate spiaggiate sulle coste del Lazio per poi essere trasportate d'urgenza all'ospedale per tartarughe marine Anton Dohrn di Portici. Il film affronta poi il tema dell’inquinamento provocato innanzitutto dai rifiuti scaricati illegalmente.

Ortigia Film Festival, di cui Comingsoon.it è media partner, è diretto da Lisa Romano, fondatrice della manifestazione, e da Paola Poli.