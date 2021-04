Orso batte Orson: Paddington 2 supera Quarto Potere nella gara delle recensioni migliori

News Cinema

Sul sito di recensioni rottentomatoes Paddington 2 ha scavalcato Quarto Potere in seguito a una recente scoperta. Evviva gli orsi!

Paddington 2 è meglio di Quarto potere? Secondo qualcuno sì, e questo qualcuno non è uno spettatore bambino che si è annoiato mortalmente di fronte all'ascesa e alla caduta di Charles Foster Kane, ma i critici dell'autorevolissimo rottentmatoes. Il celeberrimo sito di recensioni USA ha infatti assegnato al sequel di Paddington il punteggio top, e cioè il 100%, il che sta a significare che tutte le critiche sono positive e che il film per famiglie non ha scontentato proprio nessuno. Ora, fino a ieri anche l'esordio nella regia di Orson Welles aveva il 100% di giudizi favorevoli, ma poi è saltata fuori una recensione di 80 anni fa del Chicago Tribune e quindi Quarto potere è sceso al 99%. Insomma uno dei più grandi capolavori cinematografici di sempre non è più il film perfetto, anche se ciò non lo priva, secondo noi e secondo molti, del suo immenso valore.

Leggi anche Paddington 2, la recensione del sequel con l'orso creato da Michael Bond

La curiosa notizia di Paddington 2 che ha superato Quarto potere ha deliziato i fan del personaggio di Paddington, che hanno festeggiato sui social.

Paddington 2, che è uscito 3 anni dopo Paddington, mescola, come il suo predecessore, live-action e CGI. Sempre diretto da Paul King, ha in Hugh Grant un villain fenomenale. E fenomenale è anche la fotografia. E che dire dell'orso arrivato a Londra dal Perù? E' coraggioso, tenero e intraprendente. Nel film recitano anche Jim Broadbent, Sally Hawkins e Brendan Gleeson.

Inutile dire che, a questo punto, caspettiamo con ansia Paddington 3. Quanto a Quarto Potere, del film, o meglio della scrittura del suo copione da parte dello sceneggiatore Joseph Leo Mankiewicz ci parla Mank di David Fincher, attualmente nelle sale italiane.