Orphan: si gira il prequel dell'horror con Isabelle Fuhrman

Iniziate in Canada le riprese di Orphan: First Kill, prequel dell'horror del 2009 Orphan, col ritorno della protagonista Isabelle Fuhrman assieme a Julia Stiles. A dirigere il film, le cui riprese sono già iniziate, il regista di The Boy, William Brent Bell.

Se avete visto nel 2009 l'horror di Jaume Collet-Serra Orphan, sicuramente ricorderete il colpo di scena di un bel film su una ragazzina adottata che si rivela piuttosto cattiva e alla fine per quello che veramente è (e non ve lo diciamo, se dovete ancora vederlo). Ben 11 anni dopo l'uscita del film, sono iniziate in Canada le riprese di Orphan: First Kill, che altro non è che una origin story del personaggio di Esther interpretato con estrema bravura dall'inquietante Isabelle Fuhrman.

All'epoca delle riprese l'attrice aveva 11 anni, mentre oggi ne ha 23. Nel prequel che si sta girando in Canada, a Winnipeg, assisteremo alla gioventù di Leena Klammer, in un istituto psichiatrico in Estonia, da dove fugge per recarsi in America e dopo aver ucciso almeno sette persone. Adottato il nome di Esther, si fa adottare da una famiglia benestante che ha perso la figlia, ma stavolta dovrà vedersela con la madre, disposta a tutto pur di difendere la sua famiglia. La madre sarà interpretata da Julia Stiles.

La sceneggiatura è di David Coggeshall e a dirigerlo è William Brent Bell, regista di The Boy.