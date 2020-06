News Cinema

Orlando Bloom in cerca di vendetta nel trailer di Retailation

Federico Gironi di 20 giugno 2020

Per Orlando Bloom sono lontani i tempi in cui era il Legolas del Signore degli Anelli e il Will dei Pirati dei Caraibi. Nel trailer di Retailation sfoggia tutto un altro stile.

Ve li ricordate, voi, gli anni di massimo splendore di Orlando Bloom? Quando prima divenne il Legolas del Signore degli Anelli, per poi andare a interpretare Will Turner nella serie di Pirati dei Caraibi?

Negli ultimi tempi, la stella dell'attore inglese sembra un po' appannata, e anche per questo, forse, lui ha deciso di proporsi in ruoli molto diversi da quelli che lo hanno reso famoso.

Un esempio perfetto è Retailation, un cupo e violento revenge movie che debutterà on demand negli USA il 24 luglio e di cui è disponibile il trailer. Nel film, diretto da Ludwig e Paul Shammasian, e interpretato da Bloom con Anne Reid, l'attore interpreta Malky, un operaio che si occupa di demolizioni che, dopo una serata passata al pub con gli amici, si trova di fronte a una presenza disturbante sbucata da un passato remoto: l'uomo che ritiene responsabile di un traumatico evento della sua infanzia. Turbato e in preda alla rabbia, Malky deciderà di perseguire il disegno di una sanguinosa vendetta, scoprendo che nessuno è un grado di sfuggire alle conseguenze dei propri peccati. Retailation: il trailer del revenge movie con Orlando Bloom

