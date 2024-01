Orion e il buio: ecco il nuovo trailer del nuovo film d'animazione in arrivo su Netflix

News Cinema

Targato DreamWorks, scritto da Charlie Kaufman, il film debutterà in streaming sulla piattaforma il 2 febbraio. Ecco trailer e trama di Orion e il buio.

Sarà disponibile in streaming dal 2 febbraio su Netflix un film d'animazione da non perdere: si intitola Orion e il buio, è prodotto dalla DreamWorks e la sceneggiatura porta la firma di uno dei più grandi sceneggiatori contemporanei, quella del geniale Charlie Kaufman.

Basato su un libro per ragazzi di Emma Yarlett, il film è diretto dall'esordiente Sean Charmatz. Questa è la trama ufficiale:

Orion sembra proprio un normale studente delle scuole elementari: timido, modesto e con una cotta segreta. Ma sotto questo aspetto all'apparenza ordinario, Orion è sopraffatto dall'ansia adolescenziale, terrorizzato in modo irrazionale da api, cani, onde radio dei cellulari, clown assassini nelle fognature, dall'oceano e dal timore di cadere da una scogliera. Tra tutte le sue fobie, quella che teme di più è quella a cui si trova davanti ogni sera: il buio. L'incarnazione della sua paura più grande si materializza e porta Orion con sé in un folle viaggio intorno al mondo per dimostrare che la notte non è poi così terrificante. Mentre i due improbabili personaggi si avvicinano sempre di più, Orion deve decidere se vuole imparare ad accettare l'ignoto e cercare di impedire alla paura di controllare la sua esistenza per godersi finalmente le gioie della vita.

Nel cast vocale originale, Orion è doppiato da Jacob Tremblay, il giovane attore di Room e Wonder. Altri doppiatori originali sono Colin Hanks, Angela Bassett e Carla Gugino, ma spicca su tutti il nome del grande Werner Herzog - uno dal timbro vocale inconfondibile - nel ruolo del narratore.

Questo è il nuovo trailer ufficiale di Orion e il buio: