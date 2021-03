Orecchie: su Prime Video la commedia di Alessandro Aronadio con Daniele Parisi

News Cinema

Disponibile in streaming sulla piattaforma di Amazon questo piccolo, grande film indipendente dalla verve surreale ed esistenzialista che ammicca a Jarmusch e Kaurismaki.

In streaming su Amazon Prime Video trovate disponibile Orecchie, che è un piccolo, grande film diretto da Alessandro Aronadio e interpretato da Daniele Parisi, una divertente commedia dalla verve surreale e esistenzialista girata in bianco e nero e ambientata in una Roma frantumata e liberamente ricomposta.

Prodotto da Costanza Coldagelli per Matrioska, in collaborazione con Roma Lazio Film Commission, Frame by Frame, Rec e Timeline, Orecchie è stato uno dei quattro progetti internazionali sostenuti e prodotti da Biennale College nel 2016. Presentato proprio alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Premio ArcaGiovani come miglior film, il Premio Nuovo Imaie per il miglior attore e una Menzione Speciale Fedic, il film ha anche ottenuto una nomination al Nastro d’Argento come miglior commedia, e ha partecipato con successo a numerosi festival internazionali.

Su Amazon Prime Video arriva con 102 Distribution.

La trama di Orecchie

Orecchie, piccolo film prodotto con 150mila euro e girato in bianco e nero, racconta come si possa trovare, in un sibilo, la follia e l'assurdità nel mondo. E' la storia di un uomo che si sveglia una mattina con un fastidioso fischio alle orecchie. Un biglietto sul frigo recita: “È morto il tuo amico Luigi. P.S. Mi sono presa la macchina”. Il vero problema è che non si ricorda proprio chi sia, questo Luigi. Tra suore invadenti e dottori sadici, star dell’hip pop filippine e fidanzate dentiste, inizia così una tragicomica giornata alla scoperta della follia del mondo, una di quelle giornate che ti cambiano per sempre.

Orecchie: il trailer del film

Oltre al bravissimo Daniele Parisi, qui al suo primo ruolo cinematografico, nel cast del film ci sono anche Silvia D’Amico, Pamela Villoresi, Ivan Franek, Rocco Papaleo, Piera Degli Esposti, Milena Vukotic, Andrea Purgatori, Massimo Wertmüller, Niccolò Senni, Francesca Antonelli, Sonia Gessner, Paolo Giovannucci, Re Salvador, Masaria Colucci e Silvana Bosi. Il sociologo Alberto Abruzzese appare in un cammeo, come ai tempi dei film di Nanni Moretti.

Questa una dichiarazione del regista Alessandro Aronadio sul suo film:

“Orecchie è una commedia sul senso di smarrimento, di scollamento dalla realtà che ci circonda. Un mondo che spesso appare folle, incomprensibile, minaccioso. Sul timore e il desiderio dell’anonimato che combattono continuamente dentro ognuno di noi. Su quel fischio alle orecchie che proviamo ogni giorno a ignorare, nascondendolo sotto la vita. Come polvere sotto il tappeto”.