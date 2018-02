Ore 15:17 Attacco al treno: un nuovo video esclusivo con gli eroici protagonisti del film di Clint Eastwood

"Non volevamo morire seduti senza fare niente". È così che cercano di minimizzare il loro eroico gesto i marine che sventarono l'attacco terroristico sul treno veloce fra Amsterdam e Parigi di tre anni fa. Una storia che ora Clint Eastwood, nientemeno che lui, ha portato sullo schermo col titolo Ore 15:17 - Attacco al treno, scegliendo proprio i veri protagonisti come interpreti delle loro gesta: Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone. Un film che è tratto dalla loro autobiografia, scritta dai tre con la collaborazione dello scrittore Jeffrey E. Stern, pubblicato in Italia da Rizzoli. Ayoub El-Khazzani, è questo il nome del marocchino che, salito alla stazione di Bruxelles, appena superato il confine francese si chiuse in bagno per organizzare il suo attacco a colpi di AK-47. Non considerava la presenza in tenuta iper casual, adatta a un pieno agosto, dei marine, oltre a un malfunzionamento del suo kalashnikov. Avrebbe potuto essere un bagno di sangue, visti gli oltre 500 passeggeri presenti a bordo, ma la storia è andata diversamente.

Una storia che Eastwood racconta non dimenticando le vite precedenti dei protagonisti, raccontandone le difficoltà nell'infanzia, la ricerca di un posto nel mondo, realizzando un ritratto di tre dei tanti giovani americani impegnati in guerra in territori lontani migliaia di chilometri. Ad aiutarli una solida amicizia, mai venuta a mancare, neanche in quei minuti drammatici, che li ha portati a ricevere la Legione d'onore dalle mani del presidente Hollande.

Come ha dichiarato lo stesso Eastwood: "Questi tre ragazzi hanno davvero fatto un lavoro unico, e le loro azioni hanno avuto un grande effetto su molte persone. Durante i casting si sono presentati molti attori di talento, eppure continuavo a guardare i ragazzi pensando: 'Perché non fare qualcosa di inaspettato?' Finalmente, un giorno ho detto loro: 'Pensate di poter interpretare voi stessi?”.

Vi presentiamo ora una featurette speciale, in esclusiva, di Ore 15:17 -Attacco al treno.



Ore 15:17 - Attacco al treno: Faturette esclusiva - HD

La Trama ufficiale del film:

Nelle prime ore della sera del 21 agosto 2015, il mondo ha assistito stupefatto alla notizia divulgata dai media, di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364 diretto a Parigi, sventato da tre coraggiosi giovani americani in viaggio attraverso l’Europa. Il film ripercorre le vite di questi tre amici, dai problemi dell’infanzia alla ricerca del loro posto nel mondo, fino alla serie di eventi sfortunati che hanno preceduto l’attacco. Durante quell’esperienza che li ha messi a dura prova, la loro amicizia non ha mai vacillato, diventando la loro arma più potente che ha consentito loro di salvare le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo.