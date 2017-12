Oprah Winfrey riceverà il Cecil B. DeMille Award 2018

La destinataria del Cecil B. DeMille Award 2017, altresì detto Golden Globe alla carriera, sarà Oprah Winfrey, che riceverà il riconoscimento il 7 gennaio durante la cerimonia di assegnazione dei premi della stampa estera di Hollywood. La notizia arriva due giorni dopo l'annuncio delle nomination, ma poco importa: evidentemente la Hollywood Foreign Press Association non voleva calare subito tutti i suoi assi.

La Winfrey - nota soprattutto per il talk show The Oprah Winfrey Show, a cui hanno partecipato le più prestigiose celebrity degli ultimi trent'anni - non è nuova ai premi. Candidata al Golden Globe come miglior attrice protagonista per Il colore viola (nell'85), è stata nominata all’Oscar sempre per Il colore viola e per Selma (nel 2014). Nel 2012 l'Academy le ha tributato il Jean Hersholt Humanitarian Award. Nel suo curriculum anche un Emmy Award per Oprah’s Master Class e un Bob Hope Humanitarian Award (sempre appartenente alla categoria degli Emmy Primetime Award).

Nell'annunciare il premio alla donna che viene ritenuta il più ricco afroamericano del XX°secolo, il presidente della HFPA Meher Tatna ha dichiarato: "L'Associazione della stampa estera di Hollywood è lieta di annunciare che a ricevere il Cecil B. DeMille sarà Oprah Winfrey. Da leader dei media, filantropa, produttrice e attrice, ha creato un legame unico con la gente di tutto il mondo, diventando una delle figure contemporanee più ammirate e rispettate. Per generazioni, nella vita e sullo schermo, Oprah ha celebrato la forza femminile, e per decenni è stata un modello sia per le ragazze che per le donne".

Oprah Winfrey, che abbiamo visto l'ultima volta al cinema in Selma, tornerà nelle nostre sale a marzo nel film di Ava DuVernay Nelle pieghe del tempo, al fianco di Chris Pine, Reese Withespoon e Mindy Kalig.