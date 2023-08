Oppenheimer e Christopher Nolan alla riconquista della Cina

News Cinema

Christopher Nolan è il primo importante cineasta americano a promuovere di persona in Cina un suo film, Oppenheimer, dallo scoppio della pandemia. Ma la Cina conta ancora per Hollywood?

Partito ormai anche in Italia con numeri record del 2023, Oppenheimer cerca ora di sovvertire una tendenza scomoda per Hollywood negli ultimi anni, dalla pandemia in poi: la scarsa rilevanza degli incassi cinesi. Come riporta Deadline, la Universal ha organizzato una forte campagna per il film in Cina, con il regista Christopher Nolan che è si è recato di persona nel paese, primo importante autore a rimetter piede per la promozione di un'opera hollywoodiana da quel fatidico 2020. Leggi anche Oppenheimer, Logan Paul ha abbandonato la sala prima della fine del film

Christopher Nolan e Oppenheimer sbarcano in Cina, sperando in alti incassi