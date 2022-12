Oppenheimer di Christopher Nolan: Robert Downey Jr. ed Emily Blunt nelle prime foto

News Cinema

Robert Downey Jr. ed Emily Blunt compaiono nelle prime immagini ufficiali dell'Oppenheimer di Christopher Nolan, interpretato da Cillian Murphy. Le foto, provenienti dal set e dal film, sono state diffuse da Total Film.

Il 20 luglio 2023 si concluderà l'attesa per Oppenheimer di Christopher Nolan, che ha consegnato a Cillian Murphy il ruolo dello scienziato corresponsabile della bomba atomica durante la II Guerra Mondiale. Grazie a Total Film sono state diffuse le prime immagini ufficiali (dal set e dal film), dove vediamo anche Robert Downey Jr. ed Emily Blunt, rispettivamente interpreti di Lewis Strauss e Katherine Oppenheimer, moglie dello scienziato. Ricordiamo che l'affresco storico comprende un cast enorme, dove appaiono tra gli altri anche Florence Pugh, Gary Oldman, Rami Malek, Benny Safdie, Matt Damon, Dane DeHaan, Josh Hartnett e Kenneth Branagh.





















Oppenheimer, nuove informazioni sul film di Christopher Nolan

È bene notare che, come questi scatti suggeriscono, Oppenheimer di Christopher Nolan è anche girato in bianco e nero, alternato col colore come nel suo Memento. Non ci sarebbe nulla di così eclatante, se non che non era mai stato girato in IMAX un film in bianco e nero prima d'ora, quindi Nolan ha spiegato a TotalFilm come lui e il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema abbiano spinto la Kodak a realizzare una pellicola apposita. In più, Nolan non voleva adagiarsi troppo sulla CGI per alcuni momenti chiave, tra i quali lo storico primo test dell'atomica nel New Mexico, nome in codice "Trinity", avvenuto il 16 luglio 1945. Come ha raccontato Christopher, il suo supervisore degli effetti visivi, Andrew Jackson, ha accolto la sua richiesta di realizzare il maggior numero possibile di effetti direttamente sul set, con tutta la sfida logistica che questo comporta. Leggi anche Oppenheimer: le foto rubate di Christopher Nolan, Cillian Murphy ed Emily Blunt sul set del film