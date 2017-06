Operation Finale: Ben Kingsley sarà il criminale nazista Adolf Eichmann

Operation Finale è un thriller firmato Chris Weitz che vede Oscar Isaac nei panni dell’agente del Mossad Peter Melkin, che guidò una delle missioni più importanti della storia del ventesimo secolo e che portò alla cattura di uno dei più temibili criminali nazisti inizialmente sfuggiti alla gustizia: Adolf Eichmann. Considerato uno dei maggiori responsabili dello sterminio degli ebrei nella Germania Nazista, costui riuscì ad abbandonare il suo paese e a rifugiarsi a Buenos Aires, in Argentina, dove fu catturato nel 1960 per essere processato in Israele nel 1961 e impiccato l’anno seguente.

La notizia di oggi è che a interpretare Eichmann, che in realtà era un burocrate dall’aria piuttosto mite (come fu sottolineato dalla filosofa e scrittrice tedesca Hannah Arendt nel celeberrimo "La banalità del male"), sarà Ben Kingsley. Del film non sappiamo molto altro: né quando cominceranno le riprese né chi altro ci sarà nel cast. La sceneggiatura è di Matthew Orton, già autore del copione del film di guerra Battle of Britain che sarà diretto da Ridley Scott.

Il prossimo film in cui vedremo Ben Kingsley è War Machine, con Brad Pitt e Tilda Swinton.