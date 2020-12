Onward - Oltre la magia arriva in streaming su Disney+

News Cinema

Il film Pixar di Dan Scanlon, presentato allo scorso Festival di Berlino e uscito nelle sale italiane in agosto, farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming della Disney il prossimo 6 gennaio.

Mentre tutti parlando di Soul, il film di Pete Docter e Kemp Powers che ha debutatto direttamente su Disney+, rinunciando così al passaggio nelle sale, sulla piattaforma streaming proprietaria di Disney sta per fare il suo debutto anche il precedente titolo targato Pixar, ovvero Onward – Oltre la Magia, che venne presentato in prima mondiale al Festival di Berlino lo scorso febbraio e che ha fatto in tempo a uscire nelle sale italiane in agosto, in quella breve finestra temporale in cui, tra giugno e ottobre, i cinema italiani sono stati nuovamente aperti.

Onward - Oltre la magia sarà infatti disponibile in streaming su Disney+ dal 6 gennaio 2021, e sarà per molti l'occasione di vedere per la prima volta uno dei titoli Pixar che maggiormente hanno diviso il loro pubblico.

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, il film è ambientato in un immaginario mondo fantastico, e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia.

Leggi anche La nostra recensione di Onward - Oltre la magia

Onward - Oltre la magia: il trailer

Onward - Oltre la Magia: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La trama ufficiale di Onward:

Quando due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, hanno l’inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre, si imbarcano in una straordinaria avventura a bordo dell’epico furgone di Barley, Ginevra. Come ogni impresa che si rispetti, la loro avventura è ricca di incantesimi magici, mappe misteriose, ostacoli insormontabili e scoperte incredibili. Ma quando la coraggiosa mamma dei ragazzi, Laurel, si accorge che i suoi figli sono scomparsi, si allea con la Manticora, una ex guerriera in parte leone, in parte pipistrello e in parte scorpione, e inizia a cercarli. Nonostante le pericolose maledizioni, questo singolo magico giorno potrebbe significare molto più di quanto avessero mai immaginato.

Nella versione italiana del film, il cast di voci comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot, una mamma determinata e devota che lavora duramente e si impegna con tutto il cuore in tutto ciò che fa; e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, intelligente e sicuro di sé, ha scoperto un modo creativo e al tempo stesso fantastico per rivedere i suoi figli molti anni dopo la sua morte. Tra le voci italiane anche Favij, Raul Cremona e David Parenzo che interpretano rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.