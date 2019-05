Onward: le prime immagini del nuovo film Pixar

Non c'è solo Toy Story 4 nel futuro della Pixar, ma anche nuovi film originali. Uno di questi si intitola Onward, è diretto da Dan Scanlon e uscirà il 6 marzo 2020. Del film sono state appena diffuse le prime due foto. Protagonisti sono degli elfi di città, due fratelli adolescenti orfani di padre, che si imbarcano in un'avventura al di fuori della loro confortevole vita in un quartiere dei sobborghi, per scoprire se nel mondo c'è ancora magia.

A dare la voce ai due fratelli sono niente meno che due colleghi di MCU, ovvero Chris Pratt e Tom Holland, alias Starlord e Spider-Man. Tra le voci originali ci sono anche Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer.

Scanlon ha lodato la performance dei due attori, favorita anche dal fatto che "sono chiaramente amici. Hanno lavorato insieme prima e hanno trascorso molto tempo insieme. È stato divertente starli a guardare mentre si facevano ridere a vicenda".

Queste le immagini, per familiarizzare coi personaggi di cui non conosciamo ancora il nome.