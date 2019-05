Onward: il primo trailer italiano del nuovo film Pixar!

Appena un giorno dopo le prime foto, Disney Pixar ha diffuso il primo trailer italiano del suo nuovo film d'animazione, Onward, diretto da Dan Scanlon, che uscirà in Italia nel mese di marzo 2020.



Onward: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chris Pratt e Tom Holland doppiano in originale i personaggi protagonisti, due elfi adolescenti di città rimasti orfani: l'esuberante Barley e il più riservato Ian, che si imbarcano in un'avventura alla ricerca della magia rimasta nel mondo. Lo fanno per poter passare almeno un giorno in compagnia del padre, morto quando erano troppo piccoli per ricordarlo.

Insomma, sicuramente si riderà, ma preparate anche i fazzoletti. Dal trailer, molto divertente, si vede come sono cambiate le abitudini delle creature fatate. La gag migliore è probabilmente quella degli unicorni, ridotti da mitiche creature a rabbiosi predatori di... immondizia.