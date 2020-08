Onward domina il primo box office coi cinema riaperti

News Cinema

È il film Pixar Onward a dominare gli incassi del weekend quando i cinema riaprono e propongono nuovi titoli, bloccati dalla pandemia.

Lo scorso weekend i cinema, non solo le arene e i drive-in, hanno riaperto i battenti nel nostro paese e si notano i primi, consolanti segnali di ripresa, sia pure ancora molto lontani dal periodo pre-pandemia. Nonostante gli ingressi contingentati per rispettare le norme di sicurezza, però, si intuisce che c'è voglia di tornare al cinema e al momento vengono premiati film la cui uscita era stata ritardata e nuovi titoli che arrivano in sala. Com'era prevedibile, a dominare il box office del weekend è il film Pixar Onward - Oltre la magia, bella commedia animata a tema adolescenziale, che ha incassato 185.000 euro per un totale di 238.000.

Al secondo posto si piazza Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, storia del pittore Antonio Ligabue con Elio Germano, con 102.000 euro, che portano il suo totale a 363.000. In terza posizione troviamo l'interessante horror di Oz Perkins, che rilegge una celebre fiaba dei fratelli Grimm, Gretel e Hansel, con 78.000 euro (96.000 finora il suo bottino).

Quarta una riedizione per il decimo anniversario dell'uscita: Inception - 10th Anniversary di Christopher Nolan, che molti hanno visto per ripassare i fondamentali prima dell'uscita di Tenet, con 21.000 euro e un totale di 44.000.

Chiude la top 5 della classifica una new entry, Il grande passo, la commedia di Antonio Padovan con Stefano Fresi e Giuseppe Battiston nel ruolo di due fratelli, e l'ultima apparizione del grande Flavio Bucci, con 14.000 euro, che con le anteprime precedenti arriva supera quota 37.000.

