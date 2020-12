Onward della Pixar in Blu-ray dal 2 dicembre, con tanti contenuti extra

News Cinema

Con un tragitto difficoltoso in sala a causa della pandemia, già non troppo atteso, Onward della Pixar merita una seconda occhiata e una rivalutazione in Blu-ray e dvd, dal 2 dicembre.

Onward - Oltre la magia, film di animazione della Pixar diretto da Dan Scanlon, sarà disponibile dal 2 dicembre in Blu-ray e dvd. Si tratta di un lungometraggio piuttosto sfortunato: uscito a cavallo dell'inizio della pandemia, fece in tempo tra febbraio e marzo a incassare 100 milioni di dollari prima del lockdown nei paesi in cui era stato distribuito, slittando fino a metà agosto qui in Italia, dove ha rastrellato poco più di 1.200.000 euro. Riteniamo sia il caso di non liquidarlo, troppo distratti magari dal pur ottimo Soul, in arrivo invece su Disney+ in streaming a Natale.



L'edizione fisica di Onward comprende tanti approfondimenti per gli appassionati, tra cui un focus sulla creazione della storia, nata da esperienze personali di Dan Scanlon. Seguono un backstage sulla creazione del mondo di New Mushroomton, la città di mostri fantasy urbanizzati in cui si svolge la vicenda, poi featurette sulla rappresentazione visiva della magia, sulla costruzione di una scena specifica e sulle musiche di Mychael e Jeff Danna. Il regista poi ci introduce a un gruppo di scene tagliate e accompagna tutto il film con un commento audio, in compagnia della producer Kori Rae.