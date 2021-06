Onoda - 10 000 Nights In The Jungle: il trailer del film che aprirà Un Certain Regard di Cannes 2021

News Cinema

Sono stati annunciati il titolo del film che aprirà la sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2021, e la Giuria Internazionale che assegnerà i premi della sezione. Ecco il trailer di Onoda - 10 000 Nights In The Jungle e la composizione della giuria,

Manca oramai poco al via del Festival di Cannes 2021, che si aprirà martedì 6 luglio con la proiezione di Annette, musical di Leos Carax interpretato da Adam Driver e da Marion Cotillard. Così poco che da Cannes hanno reso noto anche il titolo del film che invece inaugurerà la sezione Un Certain Regard, nonché la composizione della Giuria Internazionale che avrà il compito di premiare i film di quella sezione.

La giuria di Un Certain Regard sarà presieduta da Andrea Arnold, e composta anche da Mounia Meddour, Elsa Zylberstein, Daniel Burman e Michael Covino; il film che inaugurerà la sezione è invece Onoda - 10 000 Nights In The Jungle, diretto dal regista francese Arthur Harari.

Co-produzione internazionale girata in giapponese, Onoda - 10 000 Nights In The Jungle racconta la storia proverbiale di Hiroo Onoda, il soldato giapponese inviato nelle Filippine nel 1944, durante la II Guerra Mondiale, per difendere la sua patria dall'offensiva statunitense e che rimase da solo nella giungla per 10mila giorni, ignaro della fine della guerra prima, e incredulo poi alla notizia della cessazione del conflitto.

Onoda - 10 000 Nights In The Jungle è stato scritto dallo stesso Harari assieme a Vincent Poymiro, e vede nel cast Endō Yūya, Tsuda Kanji, Matsuura Yūya, Chiba Tetsuya, Katō Shinsuke, Inowaki Kai e Ogata Issey.

Questo è il trailer di Onoda - 10 000 Nights In The Jungle, che verrà proiettato ufficialmente a Cannes il 7 luglio prossimo.