One-Tenth Of A Millimeter Apart: il trailer del documentario su Wong Kar-Wai

Nel trentesimo anniversario della sua fondazione, la casa di produzione Jet Tone Films dedica al grande regista di Hong Kong Wong Kar-Wai un documentario, di cui ha diffuso il trailer.

Wong Kar-Wai è uno degli autori più affascinanti, un vero e proprio maestro, venuti fuori da quella che un tempo era l'isola felice di Hong Kong. I suoi film raffinati, notturni, avvolti dal fumo delle sigarette, bagnati di pioggia e dove le luci al neon della città accompagnano storie d'amore bellissime e coinvolgenti, ci hanno accompagnato dagli anni Novanta in poi con titoli come Ashes of Time, Hong Kong Express, Angeli perduti, Happy Together, In The Mood for Love, 2046, Un bacio romantico e The Grandmaster. Adesso, dopo che i suoi capolavori sono usciti in cofanetto, restaurati in 4K nella Criterion Collection, per il trentesimo anniversario della Jet Tone Films, la sua società di produzione, è stato realizzato un documentario di mezz'ora dedicato al suo lavoro e intitolato One-Tenth of a Millimeter Apart, ovvero "alla distanza di un decimo di millimetro", di cui è appena uscito il trailer.

Il documentario si incontra su momenti dei film che non sono stati inclusi nel montaggio finale, e la distanza a cui si riferisce il titolo non è solo quella tra i protagonisti di queste bellissime immagini, ma significa anche che per "tanto così" non ce l'janno fatta a entrare nel film. Oltre a questi inediti, nel documentario Wong Kar-Wai commenta anche le sue scelte. Non sappiamo in che forma sarà distribuito, ma speriamo che in qualche modo anche noi che tanto amiamo il suo cinema, possiamo vederlo.