One Second, nuovo film di Zhang Yimou, arriva in Italia con Fenix Entertainment

Osteggiato dalla censura del suo paese, il film del regista cinese uscirà nei cinema italiani, distribuito da Fenix Entertainment, alla riapertura delle sale.

One Second, l’ultimo film del maestro cinese Zhang Yimou, tre volte candidato agli Oscar per opere come Hero, Ju Dou e Lanterne rosse, verrà distribuito in Italia da Fenix Entertainment, che lo farà uscire nei cinema italiani alla riapertura delle sale.

Il film, ambientato nella Cina rurale degli anni della Rivoluzione Culturale, narra l’incontro e il legame che si instaura tra una donna nomade e un appassionato cinefilo prigioniero in un campo di lavoro, che rischia tutto pur di ritrovare una pellicola contenente l’immagine della figlia perduta.

Osteggiato dalla censura cinese, One Second era stato selezionato in concorso al Festival di Berlino 2019, manifestazione dove il regista aveva già trionfato nel 2000 con La strada verso casa, ma fu improvvisamente ritirato dalla line-up per “motivi tecnici”.

Da allora, Zhang Yimou ha lavorato quasi due anni per aggiustarlo, rigirando alcune scene e tagliando alcuni passaggi scomodi, e vederlo finalmente uscire in sala in Cina.