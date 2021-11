One Second: in anteprima esclusiva il poster italiano del nuovo film di Zhang Yimou

News Cinema

One Second di di Zhang Yimou, il miglior film visto alla Festa del Cinema di Roma debutterà prossimamente nelle sale italiane distribuito da Fenix Entertainment e Europictures. Ecco intanto in anteprima esclusiva il poster italiano ufficiale del film.

Il film più bello della Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2021 è stato senza dubbio, e con ampio distacco sul secondo classificato, One Second, che è il film di Zhang Yimou che, dopo essere stato ritirato dal Concorso di Berlino nel 2019 (ufficialmente per ragioni tecniche, ma ufficiosamente si è parlato molto di possibili interventi censori da parte del governo cinese, che ha preteso alcuni rimontaggi) ha iniziato finalmente il suo cammino distributivo in tutto il mondo.

Ambientato negli anni della della Rivoluzione Culturale in Cina, nella zona desertica della provincia del Gansu, racconta dell'incontro e del legame che nasce tra due persone entrambe a caccia di un rullo di pellicola: lei vuole utilizzare la pellicola per farne un paralume (c'è tutta una storia dietro, non si tratta di un capriccio; lui, che è addirittura evaso dare la caccia a quella pizza, vuole vedere il volto della figlia nelle immagini del cinegiornale impresso su quei fotogrammi.

Un film, One Second, che parla d'amore per il cinema e del suo potenziale immaginifico attraverso il linguaggio del cinema, che omaggia il muto, il dramma, la commedia, e che ribolle di vivissima umanità (qui la nostra recensione).

One Second debutterà prossimamente nei cinema italiani distribuito da Fenix Entertainment e Europictures: questo è il suo poster italiano ufficiale che vi presentiamo in anteprima esclusiva.

One Second: il poster italiano del film