One Night in Miami: nuovo trailer e character poster del film presto in streaming su Prime Video

News Cinema

Scritto dal Kemp Powers che ha co-diretto e co-sceneggiato Soul, il film che racconta dell'incontro tra quattro icone della cultura afroamericana - Malcolm X, Cassius Clay, Sam Cooke e Jim Brown - sarà in streaming sulla piattaforma di Amazon Prime Video il 15 gennaio.

Nel caso aveste bisogno di una dritta per piazzare qualche scommessa, One Night in Miami sarà certamente tra i protagonisti della prossima Notte degli Oscar: perché è un film che vale, certo, ma anche perché parla di questioni di grande attualità negli Stati Uniti e nel mondo e che all'Academy, specie di recente, stanno molto a cuore.

Presentato in prima mondiale al Festival di Venezia lo scorso settembre, il film segna l'esordio dietro la macchina da presa dell'attrice Regina King, ed è stato scritto da Kemp Powers, ovvero colui che ha co-diretto e co-sceneggiato Soul assieme a Pete Docter, a partire da una sua opera teatrale. Racconta di un vero incontro avvenuto la notte del 25 febbraio del 1964 avvenuto tra tra Cassius Clay (non ancora Mohammed Alì, ma appena diventato campione del mondo dei pesi massimi dopo aver battuto Sonny Liston), Malcolm X, il cantante Sam Cooke e il giocatore di football (e futuro attore) Jim Brown.

Partendo da un dato storico, e lavorando d'immaginazione, Powers ha fatto diventare quell'incontro un serrato e teso duello verbale tra visioni diverse sulla situazione della comunità afroamericana e sulla linea politica da tenere contro razzismo e discriminazione, e sull'atteggiamento più opportuno che loro, in quanto figure pubbliche e icone sportive e culturali, dovessero mantenere.

One Night in Miami, che è anche il film cui il numero zero della nuova serie della storica rivista Cineforum ha dedicato uno speciale che si allarga fino a parlare delle tendenze del cinema e della letteratura afroamericani degli ultimi vent'anni, sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 15 gennaio. Il consiglio è quello di non perdere un film che, oltre a una scrittura e una recitazione esemplari, e una messa in scena intelligente e mai sensazionalista, offre numerosi spunti di riflessione su questioni ancora di scottante attualità.

One Night in Miami: il nuovo trailer originale del film

One Night in Miami: Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

I character poster di One Night in Miami