One Night in Miami: il trailer del debutto registico di Regina King su 4 leggende dalla cultura nera

Malcolm X, Sam Cooke, Jim Brown e Muhammad Alì si incontrano in One Night in Miami, debutto registico di Regina King, che uscirà in America su Amazon a Natale prima di arrivare su Amazon Prime Video il 15 gennaio e di cui vi mostriamo il trailer.

Si parla di probabili candidature ai premi di questa anomala stagione cinematografica, per il film di cui vi mostriamo il trailer e che ha girato parecchi festival, iniziando dalla Mostra del cinema di Venezia dove è stato presentato Fuori Concorso. Si tratta di One Night in Miami, film in costume tratto da una piece teatrale di Kemp Powers, che rappresenta il debutto registico dell'attrice Regina King.

La storia è molto interessante perché vede l'(immaginario) incontro a Miami, il 25 febbraio del 1964, di quattro storici personaggi della cultura nera: il leader attivista Malcolm X, il bluesman Sam Cooke e il giocatore di football Jim Brown, invitati nella sua suite a Miami da Muhammad Alì, ovvero Cassius Clay, dopo che il pugile ha battuto Sonny Liston. Protagonisti sono Kingsley Ben-Adir (Malcolm X), Eli Goree (Muhammad Alì), Aldis Hodge (Jim Brown), Leslie Odom Jr. (Sam Cooke), Joaquina Kalukango, Nicolette Robinson, Beau Bridges e Lance Reddick.

Al cinema in America One Night in Miami arriverà nei cinema, dove possibile, il giorno di Natale, per poi arrivare in streaming su Amazon Prime Video il 15 gennaio.