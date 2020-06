One Night in Bangkok: Mark Dacascos fa il Tom Cruise di Collateral nel trailer di questo thriller d'azione

News Cinema

Visto di recente in John Wick 3 Dacascos, attore e atrista marziale statunitense, interpreta in questo film un killer che noleggia un taxi per un'intera nottata per completare la sua missione di morte.

Un killer arriva all'aeroporto di una grande città, e offre a un autista una grossa somma di denaro affinché lo porti in giro per la città tutta la notte mentre sbriga i suoi sanguinosi affari.

Questa trama vi ricorda qualcosa? Come dite? Collateral di Michael Mann, con Tom Cruise nei panni del killer e Jamie Foxx in quelli del tassista? Bravissimi.

E però, da oggi è anche lo stesso canovaccio, paro paro, su cui si basa un nuovo thriller d'azione intitolato One Night in Bangkok, che vede l'attore e artista marziale Mark Dacascos (quello della serie tv Il Corvo, e il villain del combattimento finale di John Wick 3, tanto per capirci) nei panni del killer di turno (che però, alla fine, si rivelerà essere meno cattivo di quello di Cruise), e di cui vi mostriamo un primo trailer.

Diretto dal regista thailandese Wych Kaosayananda, e con nel cast anche Kane Kosugi, altro nome noto agli appassionati di arti marziali, One Night in Bangkok debutterà negli Stati Uniti in home video e in digitale il 25 agosto, distribuito dalla Lionsgate.

One Night in Bangkok: il trailer del film con Mark Dacascos