One Love - Kinglsey Ben-Adir è Bob Marley nel teaser trailer del biopic

Prodotto da Paramount Pictures e diretto da Reinaldo Marcus Green - già autore di King Richard - Una famiglia vincente - One Love sarà al cinema dal 12 gennaio 2024. Ecco dunque il primo teaser trailer, che mostra Kinglsey Ben-Adir nei panni di Bob Marley.

Atteso nelle sale per il 12 gennaio 2024, One Love - biopic su Bob Marley con Kinglsey Ben-Adir - è finalmente pronto a mostrarsi nel primo teaser trailer, rilasciato appena un giorno dopo rispetto all'evocativo poster. Prodotto da Paramount Pictures, il lungometraggio è solamente l'ultimo tassello di una lunga lista di progetti dedicati a leggende della musica - per la prossima stagione cinematografica sono attesi anche i biopic su Bob Dylan, Amy Winehouse e Michael Jackson.

One Love - I primi dettagli del biopic su Bob Marley

One Love ripercorrerà le tappe salienti della vita di Bob Marley, dai suoi esordi come cantante della band Bob Marley and The Wailers al successo da solista, che lo consacrerà come un'icona della musica reggae e un'autentica leggenda dalla musica contemporanea. Autore di canzoni entrate a far parte dell'immaginario collettivo - da One Love a No Woman, No Cry, passando per Three Little Birds - Marley è morto a soli 36 anni per un melanoma, un tumore della pelle estesosi poi al cervello ed a numerosi organi. Il lungometraggio non risparmierà quindi nulla della travagliata vita dell'artista e racconterà sia dei momenti di gioia - come i concerti in stadi giganteschi - sia i momenti più tragici - come l'attentato del 1976.

A vestire i panni di Bob Marley troviamo la giovane star in ascesa Kinglsey Ben-Adir, protagonista della serie Disney+ Secret Invasion - al fianco di Samuel L. Jackson, Emilia Clarke e Ben Mendelsohn - ed atteso in Barbie di Greta Gerwig, dove veste i panni di una delle "varianti" di Ken. A prestare corpo e voce alla moglie dell'artista, Rita Anderson, troviamo invece un'altra star Marvel, Lashana Lynch - volto di Maria Rambeau. L'attrice - nota anche per il suo ruolo in No Time to Die - è apparsa di recente in The Woman King - dove ha diviso il set con Viola Davis - e in Matilda the Musical di Roal Dahl. Completano poi il cast Jesse Cilio - nei panni del padre di Bob Marley -, James Norton e Michael Gandolfini. Alla regia troviamo invece Reinaldo Marcus Green, già autore di un altro biopic di successo, King Richard - Una famiglia vincente, che ha portato Will Smith a vincere il suo primo premio Oscar. Fra i produttori di One Love figurano poi due figli dell'artista, Cedella e Ziggy Marley, e sua moglie Rita. Non resta quindi che attendere ulteriori indiscrezioni sul lungometraggio, in attesa dell'uscita in sala.