On The Rocks: le foto del film di Sofia Coppola con Bill Murray!

Sofia Coppola torna a dirigere Bill Murray, dopo Lost in Translation, nella commedia sofisticata On The Rocks, di cui Entertainment Weekly ha pubblicato alcune foto scattate durante le riprese.

Grazie a Entertainment Weekly abbiamo delle foto dal set di On The Rocks, in cui Sofia Coppola torna a dirigere Bill Murray a 17 anni di distanza da Lost in Translation, film interpretato anche da Scarlett Johansson e diventato immediatamente un oggetto di culto. Nell'intervista che accompagna le immagini, la regista ha svelato qualcosa del film, a cominciare dal tono e dalle ispirazioni.

"Volevo fare qualcosa di più leggero e giocoso, pieno di sentimenti e sincerità” - ha detto la Coppola, che ha raccontato di aver percorso la strada della commedia sofisticata e di aver riguardato tanto Tootsie quanto L'uomo ombra, visto che nel film c'è una specie di indagine o mistero in corso. On The Rocks vede infatti protagonisti un padre (Murray) e una figlia (Rashida Jones) che fanno il giro dei locali notturni di Manhattan per spiare il marito della donna (Marlon Wayans) che potrebbe tradirla con una collega.

Sempre nell'intervista, la regista spiega perché abbia lasciato passare così tanto tempo prima di tornare a collaborare con Murray: "Non pensavo che avrei di nuovo fatto un film con Bill, perché la gente lo adora in Lost in Translation. Non avrei mai potuto ricreare qualcosa del genere, non ho mai osato, ma è passato tantissimo tempo, ho adorato lavorare con lui e adoro vederlo in un film. Qui non lo abbiamo reso un padre galante e playboy, ho dovuto cambiare strada perché siamo in una diversa fase della vita".

Negli States On the Rocks arriverà su Apple TV + e in sala nel mese di ottobre.