On the Rocks: il primo trailer ufficiale del nuovo film di Sofia Coppola

Protagonisti del nuovo film della regista americana sono il Bill Murray di Lost in Translation, Rashida Jones e Marlon Wayans.

Ecco, finalmente, il primo trailer ufficiale di uno dei film più attesi dei prossimi mesi: On the Rocks, nuovo lavoro firmato da Sofia Coppola con protagonisti Bill Murray, Rashida Jones e Marlon Wayans.

Con On the Rocks, la Coppola torna nei territori di uno dei suoi film più belli e più amati, quel Lost in Translation che vedeva protagonista proprio Murray assieme a Scarlett Johnasson, proponendo una commedia romantica sofisticata che, come dichiarato dalla stessa regista, "leggera e giocosa, piena di sentimenti e sincerità."

La trama ufficiale di On the Rocks

Laura (Rashida Jones) pensa di avere un matrimonio perfetto, ma quando il marito Dean (Marlon Wayans) inizia a passare lunghe ore in ufficio con una nuova collega, Laura inizia a temere il peggio. Si rivelge allora a chi pensa possa saperla aiutare: all'affascinante e impulsivo padre Felix (Bill Murray), che insiste per indagare su quello che sta succedendo davvero. E mentre padre e figlia iniziano ad attraversare New York di notte, passando da feste alla moda a locali periferici, scoprono presto che il senso del loro percorso assieme sta nel loro rapporto.

On the Rocks debutterà nelle sale e su Apple+ il prossimo ottobre.