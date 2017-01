On the Beach at Night Alone: il trailer del film di Hong Sang-soo in concorso al Festival di Berlino 2017

Prima che i grandi festival scoprissero il cinema di genere, e in particolare il cinema di genere orientale, dai paesi del Far East venivano pescati i grandi autori cinefili. Gente come Hong Sang-soo, per anni uno dei più coccolari registi sud-coreani, autore di un cinema rarefatto e carico di sentimento che ha numerosi punti di contatto con il cinema d'autore francese, e con quello della Nouvelle Vague prima di altri.

Al Festival di Berlino 2017, che si aprirà il prossimo 9 febbraio, Hong sarà presente con un film in concorso, che s'intitola On the Beach at Night Alone, stesso titolo di un celebre poema di Walt Whitman, e che dovrebbe raccontare la storia di una donna che riflette sul suo rapporto con il marito.

Di On the Beach at Night Alone, di cui vi parleremo dalla Berlinale, questo è il primo trailer: in lingua originale sottotitolata in inglese.